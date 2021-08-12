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桃園平鎮人行、自行車道 在八字圳設Ubike站有譜
桃園市議員陳萬得指出，老街溪從南區青少年活動中心（平鎮）到新富橋、八字圳水岸公園，整段自行車、休閒步道來回7.2公里，卻只有平鎮區新勢公園設YouBike微笑單車租借站，交通局以八字圳公園終點周邊人口不足，和使用率為由無意在此處設租借站，明顯不合乎資源分配、也沒考量城市功能。
陳萬得先前在議會質詢，本月初邀集相關單位會勘後，交通局同意地方設站「串連」才可以帶動人潮的看法，同意評估新富橋、八字圳設站，至於可能的用地為國有財產局所有，立委呂玉玲表示將協調撥用。
陳萬得說，騎單車已經是現在通勤也是休閒活動之一，更應該是城市觀光和親子功能的重要工具，所以不應該只看人口通勤的使用率，未來在新富橋旁靠近八字圳水岸公園設微笑單車站，一定可以達到老街溪水岸觀光和親子休閒的城市雙贏功能。
桃園市政府2017年延續老街溪前期河川整治及景觀改造計畫，進行老街溪水岸空間與周邊公共設施改造工程，包括古八字圳復育工程和水岸公園，完工後發展為市民休憩與生活的重要場域，範圍涵蓋老街溪平鎮段水岸營造、自行車道、古圳復育、紅磚意象跨橋，成為平鎮歷史、生態、景點特色。古八字圳為老街溪的分水圳，因呈現八字型而得名，附近還有伯公潭糯米橋，整修時結合紅磚意象以及宋屋梅花象徵為雙橋設計，成為民眾拍照打卡的新景點。
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