拿現金搶購空針 苗栗在地企業家廖明世捐10萬支1CC空針

苗栗縣儒耕慈善發展協會理事長廖明世發揮在地企業與慈善團體的影響力與行動力，在得知縣內缺乏1CC空針的情況後，迅速透過自己的醫療器材公司到韓國「拿現金排隊」成功搶購10萬支並報關輸入，今天捐贈給苗栗縣政府。衛生局強調，1CC針管的精準度較高，抽取疫苗時可增至約110％使用率，1瓶5CC疫苗可抽到11至12劑，多出1至2劑，有助增加疫苗資源、提升縣內社區疫苗快打站功能。

苗栗縣衛生局指出，廖理事長具有文人對社會的關懷，也有企業的行動力，他有感於新冠肺炎疫苗對社區防疫的重要，期望這次拋磚引玉，幫助社區盡速回復生活常態。目前中央撥放的疫苗短缺，短期內無法供應全部人口，廖理事長就主動聯繫鄧桂菊副縣長及衛生局，得知1CC空針可讓疫苗使用率提升到110％，立刻向國外合作廠商訂購10萬支，並以最快的速度完成報關輸入。

苗栗縣長徐耀昌上午接受儒耕慈善發展協會的捐贈，對企業發揮社會責任及愛心表達感謝。

廖明世表示，經由衛生局得知目前市面上的1CC空針非常缺乏，因他自己是醫療器材公司大股東，於是直接向韓國採購，目前全球防疫物資十分缺乏，有現金才有機會先拿到貨，因此請人以現金排隊訂貨，順利搶購到這批空針。

徐耀昌致贈感謝狀，讚揚廖明世發揮在地企業精神，以迅速、實際行動表達對這片土地的關懷，更是深耕苗栗的文人及企業家。徐耀昌表示，中央分配給苗栗縣的疫苗數量，與社區感染風險機率不成比例，在各項防疫資源短絀情形，縣府仍竭盡所能照顧鄉親健康，收到這批1CC空針後，將立即撥發至70個社區疫苗快打站，以提升疫苗使用率，縮短鄉親的等待期。