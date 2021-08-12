台鐵列車廂重現舊山線 三義鄉公所營造文創亮點

苗栗縣舊山線鐵道自行車營運後，成為國內熱門景點，三義鄉公所特別向台鐵標購3節舊車廂放置在龍騰斷橋周邊，未來計畫營造成青年文創基地，為舊山線觀光再添人文亮點。

三義鄉長呂明忠今天表示，縣府推動「舊山線鐵道自行車（Rail Bike）」讓停駛多年的舊山線鐵道得以活化，成功帶動三義勝興車站周邊觀光人潮，鄉公所為發展在地青創產業，向台鐵承租用地，並購買3節舊車廂，放置於龍騰斷橋鐵道自行車售票口北端空地，未來將提供年輕朋友作為文化創意展示空間，盼能營造三義青創新據點。

呂明忠指出，3節舊車廂包含2節復興號列車廂、1節行李車廂，昨天晚間6時許從三義車站拉至龍騰斷橋周邊安置，由於舊山線是上坡路段，又下著雨，軌道濕滑，原本一次要拖行3節車廂，但才到半路就爬不上去「倒退嚕」，前後來回約5、6趟，最後先卸下一節車廂，分2次推進拉行，直到凌晨2時許，總共動員近50人，歷時8個多小時才終於順利完成。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，三義舊山線的觀光聚落已經越來越成熟，昨晚光是安置列車廂，就吸引許多鐵道迷冒雨前往拍照留念，希望利用懷舊車廂、舊山線美景，持續為苗栗觀光加分。