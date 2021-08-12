寶山水尾溝護岸改善工程開工 同地點5天前才發生崩塌

新竹縣寶山鄉的水尾溝溪護岸改善應急工程今天上午終於開工，過去這段河道沿線就常發生河道阻塞導致出現周邊淹水情形，因此鄉公所向河川局爭取整治，不過5天前同個地點才發生河岸崩塌，掏空一旁組合屋地基，因此鄉公所也希望工程能盡速施工。

鄉公所表示，水尾溝溪發源於寶山鄉深井村與雙新村交界、海拔約109公尺的丘陵區，整條溪屬於縣管區域排水，也是客雅溪上游重要的2條支流之一，流域途經國道3號高速公路及寶山都市計畫區。

這次進行水尾溝溪斷面護岸改善工程的長度為1063公尺，其中將施作長度約385公尺、高度6.5公尺到8.5公尺的重力式護岸及防汛階梯，也會兼顧生態環境，設置生物通道及河道拋石，讓水尾溝溪的魚蝦、動物有棲避空間。

鄉長邱坤桶表示，水尾溝溪的整治雖主要權責是應由縣府負責，不過經縣府同意由鄉公所主導，再加上地主也能體諒協助，加上第二河川局補助經費，才能讓工程順利開工，預計半年之內工程就會完工。