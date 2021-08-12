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桃園社大仍不開放 104名講師申請紓困

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市社區大學已停課近3個月，但市府表示，社區大學因活動類型多，有脫下口罩的風險，目前暫不開放。圖為停課前授課情形。圖／桃園市教育局提供
桃園市社區大學已停課近3個月，但市府表示，社區大學因活動類型多，有脫下口罩的風險，目前暫不開放。圖為停課前授課情形。圖／桃園市教育局提供

疫情影響，桃園市社區大學停課近3個月，教育部提供紓困4.0方案，經市府教育局調查，全市5所社區大學目前申請100萬元薪資補助及140萬元場地租金，另有104名講師申請共計250萬餘元酬勞補助。雖然警戒已降為二級，但教育局表示，社區大學因活動類型多，有脫下口罩的風險，目前暫不開放。

社區大學紓困對象包括社區大學及講師，其中社區大學補貼包括「110年4月30日投保的全職員工（行政人員）」每人4萬元薪資補助，加上最高30萬元的場地租金；符合資格的社大講師則可申請最高4萬元的酬勞補助。目前社區大學及講師所申請總額約490萬元，紓困方案可持續申請到8月31日。

中央日前宣布社區大學可依防疫指引恢復營運，但桃園市長鄭文燦仍決定目前暫不開放。教育局終身教育科長曹榕浚表示，二級警戒宣布後，社大仍無法復課，春季班約開400門課程，目前有38多門課程改為線上，但有些長輩可能因不熟電子設備，或因課程內容限制，大部分課程仍是停課。

曹榕浚表示，將來復課後，是否採實體線上授課並行，會交由各社大自行決定，不過要先跟學生溝通；教育局已根據教育部訂定的防疫指引做好開課準備，若有1名學員或工作人員確診，應至少停課3日全面消毒；若有2名學員或工作人員確診，則至少停課14日，並經衛生局及教育局同意後才重新開放。

曹榕浚表示，講師和行政人員屆時回到校園前，如未施打疫苗或疫苗第一劑接種未達14日，須有3日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3至7日定期快篩。

社區大學 教育局 停課

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