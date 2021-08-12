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桃園好市券13日開跑夜市攤商霧煞煞 經發局：今天發放

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
北埔路旁巷弄攤商不隸屬桃園夜市內，可能導致好市券使用不同調。記者翁唯真／攝影
北埔路旁巷弄攤商不隸屬桃園夜市內，可能導致好市券使用不同調。記者翁唯真／攝影

桃園市政府為振興傳統公有市場及夜市生意，推出第二波「好市券」，發放500萬元已全數抽籤完畢，中籤民眾可自13日領券開跑使用，昨晚桃園夜市卻只有極少數夜市攤商貼有「好市券」貼紙標示，有些攤商甚至不知道「好市券」這項政策，攤商也擔憂民眾會不會不方便使用。

桃園市政府推出第二波好市券，即將在15個公有零售市場及桃園、中壢、八德興仁、龍潭4大觀光夜市使用，卻發現桃園夜市內有張貼好市多貼紙的攤商寥寥無幾，市政府經發局今天上午表示，好市券貼紙今天會發到各市場、夜市攤商張貼使用，吸引民眾消費。

桃園夜市鹽水雞攤商表示，沒聽說過好市券，不敢隨意收取，深怕收了不知能否兌現，最後只能做白工自行吸收。攤商詢問主委表示，市府經發局還沒有來文相關的制度及使用方式，會再另行告知各攤商。

桃園夜市主要是以北埔路店家為主，其餘巷弄內的攤商不隸屬於夜市內，鹽水雞攤商進一步表示，是否因為這個原因，導致桃園夜市商圈的好市券使用不同調，只差一條街卻不能使用的窘境，造成民眾困擾。

根據統計桃園夜市內有220家攤商加入好市券的活動，如若不包括北埔路旁巷弄內的攤商，實際上還有許多攤商未參加，收取好市券的第一線攤商卻還霧煞煞，如何讓夜市增加生意，人流持續回穩，仍有待相關配套措施公布。

諸多店家還未貼上好市券活動貼紙，但人潮有比之前多一些。記者翁唯真／攝影
諸多店家還未貼上好市券活動貼紙，但人潮有比之前多一些。記者翁唯真／攝影

夜市 桃園 北埔

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