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竹市推中元祭祀零排放 以功代金送限量環保祭祀袋

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局昨天禮聘法師，到垃圾焚化廠進行慶讚中元普度祈安淨爐儀式。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局昨天禮聘法師，到垃圾焚化廠進行慶讚中元普度祈安淨爐儀式。圖／新竹市政府提供

中元節即將到來，新竹市環保局今年提倡「中元祭祀零排放」，減少空氣汙染，除了繼續推動「紙錢集中燒」，可線上預約將紙錢送往垃圾焚化廠集中煉化，寺廟也可免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機，另也擴大結合7處公益團體推動「以功代金」，民眾只要線上捐款100元做功德，取代焚燒實體金紙，就可獲得限量的環保祭祀袋。

新竹市環保局昨天禮聘法師到垃圾焚化廠進行慶讚中元普度祈安淨爐儀式，由環保局長江盛任開香主祭。他說，竹市推動紙錢集中燒行之有年，每年農曆7月中元普度前都會辦理淨爐儀式，替紙錢收運專車、暫存區、煉化專區等場地及設備進行潔淨去穢。

環保局指出，紙錢集中燒適用對象為社區大樓、寺廟及機關團體等，可透過電話03-5368920分機2022或網路向環保局申請預約清運，環保局會派送紙錢收運專車收取，到廠後會投入紙錢專用投入口進煉化專區，不會與一般垃圾混燒，以確保收受。

另也針對寺廟推出免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機服務，減少空氣與噪音等環境汙染，統計前年至今年7月共計借出112處次，除了可透過電話預約登記，民眾也可選擇透過線上預約服務完成登記

另，竹市環保局2017年起推出中元祭祀限定版的「環保祭祀袋」，頗受好評，今年的祭祀袋內有5項祭品，包括毛巾、普度旗、中元普度疏文、特製紙錢造型平安米等基本祭品，還可隨機獲得開台金山寺、新竹天公壇、竹蓮寺或關帝廟加持過的平安符1個。

環保局說，環保祭祀袋限量200份，民眾可參與14日早上10點在大潤發湳雅店辦的實體現場義賣，捐款金額達100元以上即可獲得1份，或是上網參與「以功代金」活動憑捐款100元以上收據，可於網址兌換

市府環保局空氣汙染及噪音防制科科長李正怡說，今年以功代金擴大與新竹市愛恆啟能中心、聲暉協會、盲人福利協進會、智障福利協進會、自閉症協進會、家扶中心、保護動物協會共7個公益團體合作，民眾可上「環保祭祀5用心」網站指定捐款，或是透過全家便利商店FamiPort系統捐款給愛恆啟能中心，將購買金紙的費用轉化為愛心捐款，以功代金。

新竹市長林智堅說，在兼顧傳統習俗、落實防疫與全民綠生活下，竹市紙錢集中燒運動，2009年至今年7月清運紙錢逾5千公噸，顯見民眾已逐年認同紙錢集中燒政策，另以功代金也累計募得公益金19萬9100元，依環保署以功代金換算「捐款100元減燒1公斤紙錢」推估，相當於減少燃燒紙錢1991公斤，也相對減排了二氧化碳2987.2公斤。

新竹市環保局昨天禮聘法師，到垃圾焚化廠進行慶讚中元普度祈安淨爐儀式。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局昨天禮聘法師，到垃圾焚化廠進行慶讚中元普度祈安淨爐儀式。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局長江盛任鼓勵大家參與紙錢集中燒，減少空氣汙染。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局長江盛任鼓勵大家參與紙錢集中燒，減少空氣汙染。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局擴大結合7處公益團體推動「以功代金」，民眾只要線上捐款100元做功德，取代焚燒實體金紙，就可獲得限量的環保祭祀袋。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局擴大結合7處公益團體推動「以功代金」，民眾只要線上捐款100元做功德，取代焚燒實體金紙，就可獲得限量的環保祭祀袋。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局擴大結合7處公益團體推動「以功代金」，民眾只要線上捐款100元做功德，取代焚燒實體金紙，就可獲得限量的環保祭祀袋。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局擴大結合7處公益團體推動「以功代金」，民眾只要線上捐款100元做功德，取代焚燒實體金紙，就可獲得限量的環保祭祀袋。圖／新竹市政府提供

捐款 新竹 中元祭

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