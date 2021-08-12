影／不滿大潭電廠破壞漁場 桃園漁民120船抗爭訴補償

桃園市桃園區漁會不滿台電大潭電廠進行進水口清淤疏浚工程未溝通，破影漁場、漁獲，今天上午漁民集結120多艘漁船出海，在大潭電廠海面抗議，張掛「破壞漁業資源」「鴨霸、枉顧漁民權益」布條浩蕩揚帆，抗議行動發言人陳義輝表示，大潭電廠疏浚工程造成漁民損失，抗議訴求只是要求台電要來溝通和補償漁民損失。

台電核火發電工程處北部施工處表示，台電已知漁民海上抗議行動，事前已與桃園區漁會溝通，今天不會與漁民正面接觸、也不會正式回應，將等漁民海上抗議行動表達訴求之後，該處會繼續與漁會溝通。

桃園區漁會總幹事陳義成說，發動漁民、漁船出海抗議，台電大潭電廠在進水口清淤疏浚工程施工，工作船載淤泥進出桃園區漁會漁場，破壞漁業資源，事先打聲招呼都不打，基本尊重都沒有，「很沒誠意」。

該漁會漁民一早駕駛120多艘漁船，陸續出港駛往大園外海朝台電大潭電廠駛去，漁船散佈海域南下，一時頗為壯觀，一路朝大潭電廠進出水口海域包圍抗議，陳姓漁民說，近年大園漁場漁獲越來越少，與台電大潭電廠排放溫水有關，台電施工船往來台北港破壞漁業資源，漁民很不滿，才響應出海抗議。