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影／不滿大潭電廠破壞漁場 桃園漁民120船抗爭訴補償
桃園市桃園區漁會不滿台電大潭電廠進行進水口清淤疏浚工程未溝通，破影漁場、漁獲，今天上午漁民集結120多艘漁船出海，在大潭電廠海面抗議，張掛「破壞漁業資源」「鴨霸、枉顧漁民權益」布條浩蕩揚帆，抗議行動發言人陳義輝表示，大潭電廠疏浚工程造成漁民損失，抗議訴求只是要求台電要來溝通和補償漁民損失。
台電核火發電工程處北部施工處表示，台電已知漁民海上抗議行動，事前已與桃園區漁會溝通，今天不會與漁民正面接觸、也不會正式回應，將等漁民海上抗議行動表達訴求之後，該處會繼續與漁會溝通。
桃園區漁會總幹事陳義成說，發動漁民、漁船出海抗議，台電大潭電廠在進水口清淤疏浚工程施工，工作船載淤泥進出桃園區漁會漁場，破壞漁業資源，事先打聲招呼都不打，基本尊重都沒有，「很沒誠意」。
該漁會漁民一早駕駛120多艘漁船，陸續出港駛往大園外海朝台電大潭電廠駛去，漁船散佈海域南下，一時頗為壯觀，一路朝大潭電廠進出水口海域包圍抗議，陳姓漁民說，近年大園漁場漁獲越來越少，與台電大潭電廠排放溫水有關，台電施工船往來台北港破壞漁業資源，漁民很不滿，才響應出海抗議。
陳義輝表示，漁民早期出海一趟就有漁獲幾萬元，台電大潭電廠之後，工程船、工作船頻繁進出竹圍漁場，破壞漁場，電廠進出水口排放溫水，更造成魚仔死亡，漁獲銳減，該漁會漁場與中壢漁會連結，中壢漁會有補償， 如今清淤工作船進出該漁會漁場破壞，事先也不溝通說明，這次是該漁會最大海上抗議，請台電拿出誠意協商補償，如再置之不理，後續會再抗爭行動。
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