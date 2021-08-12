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新竹縣規劃公共自行車 最快明年建置完工啟用

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府近年積極規劃自行車道，今年開始辦理公共自行車可行性評估規劃，預計今年完成評估報告並籌措經費，最快明年就可開始建置、完工啟用。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府近年積極規劃自行車道，今年開始辦理公共自行車可行性評估規劃，預計今年完成評估報告並籌措經費，最快明年就可開始建置、完工啟用。圖／新竹縣政府提供

為強化公共運輸，解決公共運輸路網不足的問題，並響應環保推動低碳城市，新竹縣政府今年開始辦理公共自行車可行性評估，近日舉辦專家學者座談會，邀請各縣市政府、專家學者及系統廠商，針對公共自行車站點建置、營運模式及系統服務進行經驗分享，作為後續竹縣建置公共自行車參考，並納入可行性研究中，預計今年完成評估報告並籌措經費，最快明年就可開始建置、完工啟用。

縣長楊文科表示，近年新竹縣人口快速增長，產業及城市發展蓬勃，也凸顯大新竹地區交通問題更為重要，縣府除了提出十大交通建設，打通縣內交通脈絡外，也積極啟用公共自行車系統的可行性評估，希望藉由此次座談會向各縣市取經，作為未來系統建置的基石。

交旅處長游志祥說，座談會中各單位提出許多經驗分享，如站點設置原則、站點服務密度檢討道路空間、用地取得問題、跨縣市整合等各項意見，將請負責承辦規劃的中華大學團隊納入評估報告中，以整合竹縣公共自行車，並參考各縣市作法，以人口稠密區域為優先，包括竹北市、竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉，解決通勤通學需求，作為新竹縣公共自行車推動的方向。

另外，會中也討論到目前公共自行車環境問題，公共自行車確實可為城市發展帶來許多效益，但是在推動上仍存在各種問題，縣府後續也會將此次會議內容提送中央，為各縣市發聲，請中央在各縣市政府推動公共自行車環境給予協助，提供民眾多元且便利的交通工具，促進節能減碳，為綠色城市出一份心力。

近年綠色運輸發展蓬勃，公共自行車便以此孕育而生，提供民眾短程運具使用，減少私有運具使用。中華大學觀光學院院長張馨文表示，全球自行車共享系統從2013年的700套，成長至2018年的1600套，可見公共自行車在智慧城市綠色運輸中扮演重要的角色。

自行車 新竹 公共運輸

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