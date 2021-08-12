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桃園這國中修龍柏傳出要載走有價木塊 校方：留在學校

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
校方強調木塊留在學校供教學使用。圖／市議員黃敬平提供
校方強調木塊留在學校供教學使用。圖／市議員黃敬平提供

桃園市立觀音國中9日修剪校門前道路兩側龍柏樹，民眾一眼望去覺得是「龍柏樹」9日被遭砍，並認為龍柏有價經濟物，擔心遭盜賣，向市議員黃敬平陳情。黃向大園警分局、觀音區公所查證後，發現是學校所為，校方說明因為白蟻蛀蝕才修剪，鋸下來較粗的樹幹整理好以後仍在校內，要做為學生課程使用。

黃敬平對校方做法是否正確請教護樹聯盟，聯盟指出白蟻是台灣常見的昆蟲，只會啃食死掉、腐敗的木質組織，當樹木遇白蟻等昆蟲共生時，頂多代表著樹可能是不健康或是衰敗了，民眾並不需過度恐慌與擔心，只要檢視樹木的棲地，把樹木生長環境照顧好即可，當樹木自癒恢復健康了，白蟻沒有東西吃自然會離開，不需要將樹木大面積斬除。

觀音國中說，因連日大雨，龍柏有白蟻蛀的痕跡，鋸下較完整的木塊準備用於學生生科木雕使用，故分切後原本放在生科教室前，但有老師反應傾倒（斜）的樹木有白蟻，生科教室有其他木頭製品擔心會引白蟻來啃食，所以目前暫移至警衛室旁放置。

黃敬平指出，龍柏有經濟價值，過去嘉義縣竹崎鄉衛生所發生過因不知龍柏經濟價值而砍下，或隨意棄置遭政風處調查，龍柏常用來做木雕藝品、如文昌筆或高級景觀木，這次觀音國中砍下的樹段後把樹皮去除的這麼乾淨，民眾反映木塊要送出去後他追查，校方說要做為學生課程使用。現場畫面砍下的樹幹切成大塊，和學校說修剪有落差，既然是有價物，建議應循公家機關報廢或拍賣等標準作業程序運棄，砍掉的樹木殘枝清點過程也必須嚴謹，以免流出後遭有心者利用，否則學校也是公家機關，如果對於環境、護樹、程序皆不以為意，難免成為負面教育。

觀音國中校門外有整排美麗的龍柏。圖／市議員黃敬平提供
觀音國中校門外有整排美麗的龍柏。圖／市議員黃敬平提供

護樹 衛生所

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