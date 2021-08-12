桃園這國中修龍柏傳出要載走有價木塊 校方：留在學校

桃園市立觀音國中9日修剪校門前道路兩側龍柏樹，民眾一眼望去覺得是「龍柏樹」9日被遭砍，並認為龍柏有價經濟物，擔心遭盜賣，向市議員黃敬平陳情。黃向大園警分局、觀音區公所查證後，發現是學校所為，校方說明因為白蟻蛀蝕才修剪，鋸下來較粗的樹幹整理好以後仍在校內，要做為學生課程使用。

黃敬平對校方做法是否正確請教護樹聯盟，聯盟指出白蟻是台灣常見的昆蟲，只會啃食死掉、腐敗的木質組織，當樹木遇白蟻等昆蟲共生時，頂多代表著樹可能是不健康或是衰敗了，民眾並不需過度恐慌與擔心，只要檢視樹木的棲地，把樹木生長環境照顧好即可，當樹木自癒恢復健康了，白蟻沒有東西吃自然會離開，不需要將樹木大面積斬除。

觀音國中說，因連日大雨，龍柏有白蟻蛀的痕跡，鋸下較完整的木塊準備用於學生生科木雕使用，故分切後原本放在生科教室前，但有老師反應傾倒（斜）的樹木有白蟻，生科教室有其他木頭製品擔心會引白蟻來啃食，所以目前暫移至警衛室旁放置。