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桃園好市券攤商搶生意 2.5萬人13日起領200券免費花

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市發放500萬元「桃園好市券」，中籤民眾13日起領券消費。圖／市府經發局提供
桃園市發放500萬元「桃園好市券」，中籤民眾13日起領券消費。圖／市府經發局提供

疫情降二級解封，桃園市發放500萬元「桃園好市券」有2.5萬人幸運中籤，每人200元，自8月13日起領券消費，可至全市15處傳統早市及4大觀光夜市貼有「好市券」攤商消費，各傳統公有零售市場、夜市參加踴躍，桃園等夜市甚至全部攤商加入，市府經發局今天下午表示，中籤民眾13日晚上就可領券、前往貼有「好市券貼紙」攤商，消費使用，振興桃園經濟。傳統公有零售市場、夜市攤商昨天表示，疫情影響生意很慘，好市券雖然金額不多，但對攤商生意總是不無小補。

市府經發局表示，今年4月第一波好市券搭配兒童節兒童玩偶發放使用，總金額60萬元，針對南門、大湳市場消費使用，2市場的攤商反應生意增加2、3成，效果不錯，為振興經濟，市府加碼總金額為500萬元，5月推出第二波好市券，疫情影響，延至8月2日抽籤，2.5萬人中籤，每份200元（100元兩張），該局12日發放好市券貼紙到各市場、夜市攤商張貼。

桃園、中壢及八德興仁觀光夜市各有475、220及260家攤商加入，桃園夜市之外， 中壢、興仁夜市攤商全部參與，中壢夜市主委鄒年炳、八德興仁夜市秘書長吳仕朋認為，該夜市全部攤商加入，疫倩影響，夜市復業後生意不好，好市券金額雖然有限，總是不無小補。桃園夜市總幹事詹德男、南門市場自治會長鄭秀美都認為，好市券有助攤商生意。

經發局表示，第二波好市券中籤民眾自13日晚上6時起，持中籤簡訊上網兌換序號，並至7-ELEVEN門市內ibon機台自行取票，即可至南門市場等15處公有零售市場及桃園、中壢、八德興仁、龍潭4大觀光市場貼有「好市券」攤商消費，使用期限至9月11日止。

桃園市發放500萬元「桃園好市券」13日起領券消費，桃園4大夜市攤商參加踴躍。記者曾增勳／攝影
桃園市發放500萬元「桃園好市券」13日起領券消費，桃園4大夜市攤商參加踴躍。記者曾增勳／攝影

夜市 桃園 疫情

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