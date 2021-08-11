桃園平鎮新富市場天光雜貨店 看見客家青農與文創作品

桃園市客家事務局與財團法人桃園市客家文化基金會攜手，在平鎮區新富市場綜合大樓1樓打造成「天光雜貨店—客家小農暨文創市集」，上周開幕。現場客家小農與文創多種商品進駐，吸引不少逛市場的消費者眼光，有些包裝、品質讓他們驚艷，基金會盼這裡成為客家品牌亮眼的實體平台，歡迎大家多參觀選購。

客家文化基金會表示，「天光雜貨店」現場結合設計巧思與策展美感，規畫客家小農、客家文創、客家百工百業技藝3大亮點區域，超過百件的商品來自於桃園市24家在地客家文創及小農品牌，以及10位職人技術工藝的作品，展示客家文化發展的成熟樣貌，也體現出樸實卻具特色的客家風情。

現場像「米自在Mi Relax」客家小農品牌，最早是徐華嬪、梁訓鳴、陳泓志3位青農參加第7屆青農培訓而認識，在余孟芬老師的行銷創意發想的課堂中，誕生米自在的品牌原型。其中梁訓鳴因為家人獲得2020觀音區冠軍米殊榮，產生自有品牌行銷的概念，有別於過去只能繳交公糧，或以公糧價做為銷售模式的核心概念。

3人希望推薦桃園在地小農的好米，傳承呷米的文化、可重複利用的環保精神、青年留農，在地創生、活自在。在實習農忙之餘，歷時3個月，創作Logo結合中英文字的米&Relax稻意象，用電繡的方式呈現出稻穗的立體感。