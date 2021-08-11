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桃園推觀光旅遊振興暖身計畫 8月16日開跑至10月31日

中央社 / 桃園11日電

桃園市長鄭文燦今天表示，16日起至10月31日將陸續推出3個觀光旅遊振興暖身計畫，包括團體旅遊補助、優質遊程徵選、觀光旅遊景點門票買一送一；補助名額將視狀況增加。

鄭文燦今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情正在最後清零階段，邁入階梯式解封，在團客減量、配合防疫指引的前提下，桃園自8月16日起至10月31日將陸續推出3個觀光旅遊振興暖身計畫。

鄭文燦表示，計畫包括「相揪來桃園—團體旅遊補助」，團體旅客到桃園2天1夜行程，補助旅行社每名旅客新台幣700元。

鄭文燦說，「桃園金牌好遊—優質遊程徵選」則是透過徵求旅行社推廣桃園優質行程，獲選旅行社每條行程補助10萬元，將入選15條遊程，並讓參與活動中獎的民眾前往免費體驗。

此外，「加倍愛桃園—景點買1送1」則是觀光旅遊景點門票買一送一，補助自由行旅客每人上限300元；旅遊振興方案將採波段式操作，補助名額也將視實施狀況，階段性增加。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，這3項方案將在8月16日、23日、30日連續3週陸續推出，實施期間至10月31日止。

桃園 鄭文燦 旅行社

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