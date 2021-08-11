總年齡1839歲 阿公阿嬤挑戰電競舞台

電子競技印象中大多與年輕人畫上等號，桃園健行科技大學卻打破傳統印象，推出「不老電競」圓夢計畫，10位長輩選手將於未來3個月接受培訓課程，預定在11月底舉辦交流比賽。校方也安排電競專長學生擔任助教，讓學生學習和長輩溝通。

「不老電競」圓夢計畫，歷經2個月招募與線上面試後，共錄取27名總年齡1839歲、平均66歲的長輩，分別於北、中、南三地區成立戰隊，並透過健行科大、弘光科大與正修科大3所學校，帶領選手們展開為期3個月的訓練。

健行科大舉辦的北部戰隊成立活動中，74歲的劉孟德是最高齡的長輩，因為喜歡嘗試挑戰新事物，報名後就開始收集國內外資料，希望學成後和日本銀髮玩家一起交流。69歲的杜碧艷平常則會和女兒一起看電競節目，熟知團隊與手速的重要，女兒知道母親報名後也相當支持。

健行科大表示，不老電競培訓課程在遵守防疫規則下，從9月起展開，3個月內完成10堂課程，最後預定於11月28日與其他不老電競戰隊進行交流比賽。為關懷每位長輩們健康，校方也擬定「健康評估表」供長輩填寫，休息時間帶領做伸展操及眼球運動，避免長輩身體疲倦與用眼過度。