苗栗智慧巡簽系統上線 員警1秒感應更便捷

苗栗縣警察局建置智慧巡簽系統今天在全縣1126個巡邏點同步啟用，員警透過警用行動電腦或手機感應晶片，1秒即可完成巡邏簽到，省時方便又環保。

苗栗縣警察局今天舉行「智慧巡簽管理系統」啟用儀式，苗栗縣長徐耀昌與警察局長周煥興共同將巡邏箱內舊有的巡簽表單撤下，安裝晶片感應器，接著以手機貼近感應，完成測試；同時，透過視訊連線，全縣5個分局也在各轄區指標巡邏點同步啟用。

徐耀昌表示，警察為了維護治安，不畏風吹、日曬、雨淋，舊式以紙本巡邏簽章，不僅耗時，遇上雨天，表單可能淋濕、字跡模糊難以書寫，或是紙張被風吹散、夜晚視線不清等，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，員警到醫療院所巡邏無法採「無接觸巡簽」，難免無法安心。

徐耀昌說，智慧巡簽系統運用科技，幫助同仁安全又便利執勤，象徵警政科技邁入新里程碑，對治安維護意義重大。

苗栗縣警局行政科指出，「智慧巡簽管理系統」建置費用約新台幣40餘萬元，採用NFC晶片感應，員警以M-Police警用行動電腦或個人手機均可使用，1秒鐘即可完成簽到，1年約可減少使用8萬4000張用紙、節省新台幣2萬8560元紙本費用，省時、方便又環保。

此外，電子巡簽也有防弊效果，員警簽到時間透過後端系統一目瞭然，可防杜代簽、遲簽、補簽，不過，基層員警難免遇有突發勤務耽擱巡簽時間，對此，縣警局表示，此系統主要提供同仁更安全、便捷的工作方式，「保證電子巡簽紀錄不會作為督察系統調查同仁的工具」。