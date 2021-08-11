竹市東門城屏幕竹架怎對抗新竹風？建築師解密

新竹光臨藝術節登場，東門城廣場15日晚間將搖身變成為光雕環形劇場，由於新竹以九降風聞名，不少民眾擔心東門城周邊的竹架是否能抵抗新竹風？建築師甘銘源說，東門圓環多個路口都是迎風處，他特別設計出搭配風向設計出大U造型，更將竹子固定在周邊建築結構上，透過科學計算用結構力學替米粉架屏風打造出抗風弧度。

矗立於東門城圓環的6層樓的「米粉架」竹風屏幕，吸引過路人目光，市府指出，屏幕出自市長林智堅的發想，希望利用圓環特性營造「180度環形劇場」，讓古蹟「不只是建築」，更結合科技投影展現新風貌，15日晚上將投影光之島故事，於線上開演。

林智堅與建築師甘銘源一起開箱「竹風屏幕」，林說，東門城圓環不僅是古蹟地標，更蘊含代代回憶，「巨型米粉架屏幕」參考在地以米粉架「曬米粉」傳統，由1千根台灣桂竹及孟宗竹打造160面新竹在地傳統手工製的米粉架，竹子生命力極強，更有生生不息涵意，完成後由「點亮十三層」的燈光設計師朱文英營造光環境。

甘銘源認為，台灣木材來源高度依賴進口，碳足跡高，台灣擁有20萬公頃竹林，竹子只需4年就成材，生命力強又是永續材料，致力推廣竹構造迄今，此次操刀設計米粉架屏幕，選用竹架，除了是因新竹市「以竹為名」，竹子還能以強大韌性抗風，還能呼應新竹特產米粉，希望以新竹常見物件，重組展現新的景觀，讓民眾既熟悉又驚喜。