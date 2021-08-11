陽明交大釋放校園空間 竹市建功國小通學步道完工

新竹市建功國小通學步道原本狹窄有高低差，還有路樹阻礙動線，學童通勤只能與車爭道，市府爭取中央補助投入1680萬元整建通學步道，陽明交大也釋放校園空間參與，通學步道從原來3.5公尺拓寬至6公尺，更延長至650公尺，步道全面整平完工。

市長林智堅今天到建功國小訪查通學步道完工情形，他說，原本步道規畫不佳，家長接送車輛常擠在校門口等候，國防部新竹光復福利站前人行道，也有鋪面破損、雜草叢生等問題，由於步道涉及陽交大所有校地，市府與陽明交大繼汀甫圳、交大博愛校區通學步道改造， 第2度攜手合作，再次打開校園圍牆，再創跨域合作的典範。

市府交通處指出，各單位透過圍牆改造，找出更多空間，不僅拓寬、延長建功國小的通學步道，全面整平為無障礙環境，建功國小也在沿途設置植栽綠帶及透空圍籬，也感謝陽明交大釋放校園空間，讓用路人擁有安全等紅燈的街角廣場，可完整串起鄰近眾多社區、建功高中、周邊國軍福利站、陽明交大宿舍及校舍周邊綠帶。

除了重新改建通學步道，建功國小後校門建新路側，也趁此次全新規畫家長接送區，人、車分流，建功一路公車站新設候車亭，提供學童及市民舒適的候車環境，帶動陽明交大重新改造建功宿舍門，以灰白色為主體設計，呼應人行道鋪面色彩，更因釋出校地，將停車場內部空間對外開放，美化街景，還有市民舒適、便利的停車環境。