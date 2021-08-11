桃園3大寺廟中元習俗照舊 放水燈普度法會人員減半
農曆7月民俗月及中元節來臨，桃園市蘆竹三級古蹟南崁五福宮、龜山三級古蹟壽山巖觀音寺、大園「大廟」仁壽宮，今年因應疫情，今年中元節照常普度法會、人數縮減，南崁五福宮等廟陸續申請舉辦準備就位，桃園市宗教團體文化聯合會理事長陳宗賢今天上午表示，疫情下，中元節普度科儀法會照舊、人員減半，延續傳統重要習俗慶典。
今年中元節8月22日，有359年歷史的「玄壇元帥」南崁五福宮預定8月21日（農曆7月14日）起展開慶讚中元慶典，也是五福宮主委陳宗賢表示，農曆7月14日舉辦水燈排及陣頭，約10座水燈排，每車3至5人至南崁溪（水燈窟）放水燈，農曆7月半舉辦于蘭盆會、普度法會科儀，進出口人流管制、實名制等措施，每里不超過3人，進行普度及豬公祭拜習俗。
有279年歷史的龜山區壽山巖觀音寺，照常每年農曆七月中元節舉辦中元節民俗祭典普度法會，取消遶境等活動，該寺董事長林正峰表示，今年中元節慶典活動規模縮小，照常舉行普度法會及祭品祭拜活動，管控人流，前往南崁溪放水燈及普度祭拜活動。
有183年歷史的大園區仁壽宮，每年中元普度活動一直大園人習俗重要慶典，該廟董事長陳根德表示，今年疫情影響，照常舉辦中元普度法會及祭拜慶典，但是規模縮小，取消遶境、放水燈活動，普度法會及豬公祭品祭拜縮減人舉辦。
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