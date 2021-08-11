快訊

岳母打完疫苗過世「在家沒了呼吸心跳」 九把刀全家淚崩解剖求答案

紐約州長古莫辭職風暴：美國名門小霸王的「自爆鹹豬手」

桃園3大寺廟中元習俗照舊 放水燈普度法會人員減半

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市359年南崁五福宮慶讚中元慶典，照常舉辦放水燈及普度法會科儀，習俗照舊、人員減半。記者曾增勳／攝影
桃園市359年南崁五福宮慶讚中元慶典，照常舉辦放水燈及普度法會科儀，習俗照舊、人員減半。記者曾增勳／攝影

農曆7月民俗月及中元節來臨，桃園市蘆竹三級古蹟南崁五福宮、龜山三級古蹟壽山巖觀音寺、大園「大廟」仁壽宮，今年因應疫情，今年中元節照常普度法會、人數縮減，南崁五福宮等廟陸續申請舉辦準備就位，桃園市宗教團體文化聯合會理事長陳宗賢今天上午表示，疫情下，中元節普度科儀法會照舊、人員減半，延續傳統重要習俗慶典。

今年中元節8月22日，有359年歷史的「玄壇元帥」南崁五福宮預定8月21日（農曆7月14日）起展開慶讚中元慶典，也是五福宮主委陳宗賢表示，農曆7月14日舉辦水燈排及陣頭，約10座水燈排，每車3至5人至南崁溪（水燈窟）放水燈，農曆7月半舉辦于蘭盆會、普度法會科儀，進出口人流管制、實名制等措施，每里不超過3人，進行普度及豬公祭拜習俗。

有279年歷史的龜山區壽山巖觀音寺，照常每年農曆七月中元節舉辦中元節民俗祭典普度法會，取消遶境等活動，該寺董事長林正峰表示，今年中元節慶典活動規模縮小，照常舉行普度法會及祭品祭拜活動，管控人流，前往南崁溪放水燈及普度祭拜活動。

有183年歷史的大園區仁壽宮，每年中元普度活動一直大園人習俗重要慶典，該廟董事長陳根德表示，今年疫情影響，照常舉辦中元普度法會及祭拜慶典，但是規模縮小，取消遶境、放水燈活動，普度法會及豬公祭品祭拜縮減人舉辦。

桃園市183年大園區仁壽宮照常舉辦慶讚中元普度法會，規模縮小。記者曾增勳／攝影
桃園市183年大園區仁壽宮照常舉辦慶讚中元普度法會，規模縮小。記者曾增勳／攝影
桃園市279年龜山壽山巖觀音寺照常舉辦慶讚中元普度法會，舉辦放水燈及普度法會科儀，規模縮小。記者曾增勳／攝影
桃園市279年龜山壽山巖觀音寺照常舉辦慶讚中元普度法會，舉辦放水燈及普度法會科儀，規模縮小。記者曾增勳／攝影

法會 疫情 放水燈

延伸閱讀

中元普度代辦 台中玉闕朝仁宮：贊普品信眾暖心捐弱勢

消費者注意了！ 毛豬供應吃緊 肉品市場本周多休1天

台中萬和宮自辦中元法會 不接受信眾贊普及代辦普桌

嘉義縣公告鬼月防疫指引 中元普度需報防疫計畫才能辦

相關新聞

石門水庫差點有高球場 前國會助理說出被擋下的故事

石門水庫集水區早年一度被規畫開發高爾夫球場、觀光飯店遊樂區，經過20年大多數人已淡忘，隨著最近水源特定計畫區舉辦通盤檢討...

陽明交大釋放校園空間 竹市建功國小通學步道完工

新竹市建功國小通學步道原本狹窄有高低差，還有路樹阻礙動線，學童通勤只能與車爭道，市府爭取中央補助投入1680萬元整建通學...

新竹轉運站2樓閒置拚活化 轉乘牌被揪「菜英文」

新竹轉運站委託經營管理案今年8月到期，市府重新招標後由國光客運得標，等同「無縫接軌」接續營運，因2樓商場空間未妥善利用，...

台61線公路苑裡「半套」匝道升級 跨界用地取得待協商

台61線西濱快速公路苗栗縣通霄、苑裡路段因僅有3處「南出、北入」匝道，地方民眾批評為「半套系統」且交通不便，縣府向中央爭...

竹科寶山2期擴建趕進度 將辦數場墓園遷葬補償說明會

竹科寶山2期擴建計畫已在5日通過新竹縣都市計畫委員會審議，科管局長王永壯當天就表示將力拚年底完成協議價購，盡速取得計畫用...

新竹縣大眾捷運系統建設計畫 竹北以外鄉鎮也納入評估

新竹縣政府規畫新竹縣大眾捷運整體建設計畫，獲交通部補助1200萬元，加上縣府投入1300萬元，共斥資2500萬元辦理新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。