新竹轉運站2樓閒置拚活化 轉乘牌被揪「菜英文」

新竹轉運站委託經營管理案今年8月到期，市府重新招標後由國光客運得標，等同「無縫接軌」接續營運，因2樓商場空間未妥善利用，被民代抨擊，市府交通處指出，國光客運已在對外招商，但受疫情影響有困難，市府將持續要求，希望今年內招商完成。

另，市府交通處今年在火車站前後站出入口新設公車轉乘資訊地圖，市議員林彥甫發現，新竹轉運站英文名竟翻譯成「Hsinchu Transfer Station」，成了垃圾集中場，市府交通處回應，多次校正不慎有疏漏，將盡速修正為「Hsinchu Bus Station」。

新竹轉運站位於火車站後站，可走地下道連通轉乘，每天進出人次平均3到5千人次，2016年8月啟用，由國光客運負責站區維護管理，因5年合約於8月1日到期，市府日前重新招標，再度由國光客運得標，同樣以5年為期，每年收權利金196萬5800元。

新竹轉運站1樓進駐7家客運業者，分別為國光、新竹、台中、三重、亞聯、豪泰與日豪，共營運9條國道客運路線，包含國光4條、新竹與台中與三重聯營2條，以及亞聯、豪泰與日豪各1條，在國光客運接續營運後，進駐業者與營運路線都沒有變動。

不過，新竹轉運站2樓商場空間長期閒置，不僅遭到民代批評，也曾被審計單位盯上要求改善，市府曾規畫作為記者會場地、2020台灣設計展展場等，但都並非長期使用，市府交通處指出，2樓商場運用沒有限定廠商類別，已要求國光客運積極招商作業。

交通處大眾運輸科長許子建說，車站規定不能用明火，若為餐飲店家只能使用電，由於疫情期間，國光在招商上確實面臨困難，但市府仍會積極要求2樓空間盡速展開活化，也希望能招來有一定素質的廠商，不僅服務新竹轉運站旅客，也能帶來人潮。

另，時代力量議員林彥甫發現，交通處在新竹轉運站與新竹火車站新設的中英雙語轉乘資訊地圖不夠友善，不僅地圖資訊字太小，長輩觀看十分吃力，且英文翻譯也出現錯誤，普天宮的英文翻譯為「English Name Translation」，施作時忘記翻譯，讓人霧煞煞，新竹轉運站也被翻成了國外常指的垃圾集中場，恐讓外國旅客貽笑大方。