石門水庫差點有高球場 前國會助理說出被擋下的故事

石門水庫集水區早年一度被規畫開發高爾夫球場、觀光飯店遊樂區，經過20年大多數人已淡忘，隨著最近水源特定計畫區舉辦通盤檢討公展，8月有5場說明會，開發案的歷史再被談起和討論。

桃園復興區公所秘書周星文說，開發案範圍大致在復興區長興里含石秀灣，地方上希望政府能夠在通盤檢討的時候顧及現況發展，包括農地農用與滿足建地的需求，同時做好水土保持和維護環境生態的規畫。

敏盛醫療集團總裁楊敏盛的特助陳建松最近在臉書寫下多篇回憶早年家庭、工作文章與分享，今天上午登出最新一篇，正好提到1991年楊敏盛任立委他是助理，與環保團體、媒體成功擋下石門水庫高爾夫球場開發案，也寫出當時一般人不知道的內幕，對照現今水庫通盤檢討案，讓人更能感受珍惜環環境的重要，政府也要在這方面多努力把關。

陳建松表示，他1989至1992年擔任國會助理，「老闆」楊敏盛立委創辦立法院厚生會次級問政團體，專注社會福利、環境保護、醫療衛生等議題，擋下石門水庫石秀灣上百公頃開發案，得罪利益團體，甚至被威脅利誘都不為所動。

事情起因於當年主跑環保的記者呂理德（現任桃園市環保局長）問「你們桃園的石門水庫上游要開發高爾夫球場，你老闆態度如何？」

從他的描述有了具體資訊。當時的環保署長為簡又新，承辦科長跟陳建松分析以後，陳向楊敏盛報告，大家覺得事關大桃園、台北縣（升直轄市前）數百萬民眾飲用水安全，當然極力反對；楊敏盛還安排一場問政詢答秀，故意曝光此案讓媒體報導。

陳建松回想，當年利益相關的民代、企業黑白兩道找上楊敏盛立委，希望擺平，楊要上門的人都先和陳建松談。「你們老闆還要不要連任？你知道這個案子有多少人的心血，進行很久了，好不容易送到中央核定，你們出來攪局？」陳建松說，來談的人都代表重量級人士或「大人」親自來，表示都有投資。

「抱歉，我不知道牽扯那麼多人，那該怎麼辦？」陳建松反問，其中一位只要停止反對動作，保證事成之後給2張高爾夫球證。面對壓力，陳建松建議楊敏盛改變策略，透過山岳協會邀請全國山友到石門山，擴大舉辦「植林護水系列活動」萬人連署反對開發，經由媒體報導，才成功擋下全案，留下如今的青山綠水淨土。

陳建松指出，後來政府訂定石門水庫都市計劃石秀灣細部計畫，石秀灣和鄰近土地140多公頃劃為遊樂區，也就是「石秀灣開發案」準備興建遊樂區、觀光飯店及連通道路，不過以後石門水庫劃訂集水區，開發案因此停擺。