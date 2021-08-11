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台61線公路苑裡「半套」匝道升級 跨界用地取得待協商
台61線西濱快速公路苗栗縣通霄、苑裡路段因僅有3處「南出、北入」匝道，地方民眾批評為「半套系統」且交通不便，縣府向中央爭取升級為完整交流道並規畫增設南入北出匝道，全案目前辦理可行性研究，但因用地取得範圍位於台中市大甲區，並涉及部分建物拆遷，縣府將擇期邀台中等相關單位協商，將結果納入報告書修正送審，希望完整交流道計畫在60個月內完成。
台61線苗栗縣通霄、苑裡鎮長達14公里的區間僅設3處南出北入的匝道，在地居民批評快速公路「看得到用不到」，經地方極力爭取，希望在苑裡鎮房裡路段增設南入北出匝道，避免駕駛人繞路；規畫增設的匝道位於縣道140線以南、台61線里程約131公里處，工程含用地費約7.26億元，其中工程費6.66億元，用地費約6000萬元，預定工期36個月，加上用地取得約60個月內完工。
縣府工務處指出，全案經立委陳超明多次向中央力爭，獲交通部公路總局經費辦理可行性研究，今年1月提報審議，但因用地取得範圍位於台中大甲，考量台61線路權範圍已無足夠空間立墩，且為維持西濱高架橋下的側車道通行功能，部分建物勢必拆遷，月前公路總局召開第一次初核會議時，台中市政府及公路總局都請縣府進行土地所有權人調查並至當地進行初步說明，以確認用地拆遷無虞後，再與台中市政府完成協議。
工務處長古明弘指出，全案日前召開行政調控會議，結論擇期邀台中市府等相關單位協商，並將結果納入報告書修正，這項計畫案完成後將可促台61線、140縣道與台1線、國道3號、幼獅工業區聯外道路建構成完整路網，強化海線周邊醫療救難便捷通道，目前全案還需與地方及台中進一步說明協商，盼今年內將計畫報告書送審，通過後再由公路總局接續辦理綜合規畫及環差等作業。
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