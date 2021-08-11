竹科寶山2期擴建趕進度 將辦數場墓園遷葬補償說明會

竹科寶山2期擴建計畫已在5日通過新竹縣都市計畫委員會審議，科管局長王永壯當天就表示將力拚年底完成協議價購，盡速取得計畫用地，因此14日將舉辦4場遷葬補償說明會，向向擴建計畫預定土地取得範圍內的墓主，說明遷葬補償方案。

據科管局查估資料，在寶山鄉大崎村的大崎墓園因位於擴建計畫範圍內，共有751座墳墓將必須被遷葬，且徵收順利的話，最快明年5月開始起掘，目前會以暫遷方式進行，待後年寶山鄉納骨塔完工後，才會正式入塔安奉，並提供補助。

科管局針對遷葬補償，14日將在寶山鄉的保生宮打中午場地舉行說明，主要將向今年已經登記的墓主，說明遷葬補償方案；不過科管局也表示，因為目前防疫仍嚴，有相關意見也可採用書面方式提送，至於未向科管局認領的墓主，採候補方式進場。

科管局長王永壯希望年底能完成擴建計畫範圍內的協議價購，不過價格內容他也表示會直接由專人向各地主接洽；副局長陳淑珠則說，遷葬補償適用最新的補償優惠標準，不過細節還在研議討論，但希望14日的說明會，各墓主家族都能指派代表1人參加。

大崎墓園先祖權益促進會則要求科管局，將大崎墓園視同合法墳墓補償，就擔心如果被以非法墓園徵收，遷葬補助款將會打7折，不過對此科管局私下仍有意見，並回應若在此計畫發布之前就已遷墓的墓主，可能無法獲得補助款項。