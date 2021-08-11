新竹縣大眾捷運系統建設計畫 竹北以外鄉鎮也納入評估

新竹縣政府規畫新竹縣大眾捷運整體建設計畫，獲交通部補助1200萬元，加上縣府投入1300萬元，共斥資2500萬元辦理新竹縣大眾捷運系統整體路網評估，及大新竹輕軌計畫優先路線藍線的可行性研究規畫2項計畫，將竹北以外的其他鄉鎮也納入評估，期望讓大新竹都會大眾捷運系統更完整，預估2023年完成評估和可行性研究。

縣長楊文科表示，交通建設一直是新竹縣民所高度關切議題，建設大眾捷運輸刻不容緩，行政院在2017年前瞻基礎建設計畫核定，由新竹縣市政府共同合作「大新竹輕軌捷運計畫」，以環狀路網主要串聯竹北生活圈、科學園區、高鐵特定區及新竹舊城區四大區域為主。

其中，竹北生活圈已規畫納入藍線為最優先路網，今年4月獲交通部核定該案整體路網規畫後，縣府再向交通部爭取藍線可行性研究規畫案。另外，考量其他鄉鎮與竹北生活圈的連結，縣府一併辦理「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫」，將其他鄉鎮就人數、需求、建設發展等因素納入，希望讓新竹地區捷運系統更周全。

縣府交旅處表示，新竹輕軌藍線主要規畫為東西向路線，東側終點為高鐵新竹站，未來由此處銜接新竹市輕軌紅線，可往返竹科，往西則經過光明六路生活圈，至台鐵頭前溪橋附近再往南銜接回新竹市輕軌紅線，形成環狀路線，可望有效舒緩縣市內交通、停車及生活機能等問題，透過進步的交通建設，便利大新竹生活圈。

交旅處說，新竹縣大眾捷運整體建設計畫若提報中央獲核定後，後續包括綜合規畫、設計及施工等行政程序順利執行，預計新竹縣可在2033年迎接捷運新時代的來臨。