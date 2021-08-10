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苗栗菁市集活動開鑼 徐耀昌期許「菁」品牌走向全國

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府輔導推廣青創、青農自創品牌50多店家「菁市集」，8月到10月將在苗栗、新竹、台中及台北市辦理5場菁市集活動，縣長徐耀昌等人今天敲鑼啟動，歡迎民眾到場體驗，並期待縣府與青年共同引領的苗栗青年「菁」品牌走向全國。

菁市集活動規畫先後於8月「Old School老巷進行曲」在苗栗縣三義鄉勝興365，9月「微醺之夜進行曲」在新竹市巨城購物中心、「夏日海灘狂想曲」在苗栗縣頭份市尚順育樂世界，10月「悠哉露營自創曲」在台中市金典綠園道、「告白氣球幻想曲」暫定在台北市國立師範大學。

縣府2019年推出菁市集，吸引年輕人參與，今年受疫情影響，暫緩各式活動，目前疫情降溫，縣府8月起緊鑼密鼓辦理5場菁市集活動，今天在縣府大廳展示自創品牌商品，徐耀昌敲鑼啟動，縣議員徐筱菁、鄭聚然、黎煥強、公館鄉長曾美露、苗栗縣總工會理事長麥志宏、苗栗縣職業總工會理事長徐碧蔘等人，逐攤推廣好物。

菁市集將於周末舉辦，規畫體驗型活動，同時邀請勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賈桃樂學習主題館共襄盛舉，每場次主題市集時間，將陸續發布在「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁，徐耀昌等人歡迎民眾來體驗菁市集系列活動獨有風格。

苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月到10月辦理5場「菁市集」活動，縣長徐耀昌等人今天啟動，現場展示自創品牌好物。記者范榮達／攝影

苗栗縣 青年 徐耀昌

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