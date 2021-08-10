苗栗菁市集活動開鑼 徐耀昌期許「菁」品牌走向全國

苗栗縣政府輔導推廣青創、青農自創品牌50多店家「菁市集」，8月到10月將在苗栗、新竹、台中及台北市辦理5場菁市集活動，縣長徐耀昌等人今天敲鑼啟動，歡迎民眾到場體驗，並期待縣府與青年共同引領的苗栗青年「菁」品牌走向全國。

菁市集活動規畫先後於8月「Old School老巷進行曲」在苗栗縣三義鄉勝興365，9月「微醺之夜進行曲」在新竹市巨城購物中心、「夏日海灘狂想曲」在苗栗縣頭份市尚順育樂世界，10月「悠哉露營自創曲」在台中市金典綠園道、「告白氣球幻想曲」暫定在台北市國立師範大學。

縣府2019年推出菁市集，吸引年輕人參與，今年受疫情影響，暫緩各式活動，目前疫情降溫，縣府8月起緊鑼密鼓辦理5場菁市集活動，今天在縣府大廳展示自創品牌商品，徐耀昌敲鑼啟動，縣議員徐筱菁、鄭聚然、黎煥強、公館鄉長曾美露、苗栗縣總工會理事長麥志宏、苗栗縣職業總工會理事長徐碧蔘等人，逐攤推廣好物。