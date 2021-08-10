3D斷層掃描乳房攝影機 陽明交大造福病患「不卡卡」

國立陽明交通大學附設醫院今年7月，引進千萬元「3D新型斷層掃描乳房攝影機」，造福一名罹患小兒麻痺的柯姓婦人，免於站立10分鐘，就能完成乳房攝影檢查。院長楊純豪表示，藉由設備升級，能讓乳房疾病診斷與治療體系更加完整，期盼嘉惠蘭陽地區的乳房疾病患者。

以輪椅代步的柯姓婦人收到衛生所通知，可以免費社區乳癌篩檢，卻無法站上階梯至乳房攝影車受檢，就連來到醫院，因為2D乳房攝影機器的限制，得站立並貼靠機器10分鐘。

柯姓婦人無奈地說，每年收到符合篩檢資格的通知，迄今卻從未完成檢查。不過，陽明交大醫院的新設備讓她大讚，「之前沒做過，這個可以躺著照，時間也蠻快的。」

乳病外科主任陳慶耀說明，相較於「2D舊款乳攝機」，「3D新型斷層掃描乳房攝影機」具有較多優勢，例如：不會痛、低輻射、微創切片及電腦立體定位，還有擴大服務對象，舉凡坐輪椅或躺床病患，都可以順利完成標準雙側乳房攝影檢查。此外，該設備掃描時間快速僅需3.7秒，是市面上斷層掃描乳房攝影機「最快的機型」。

陽明交大醫院提到，乳房攝影的原理是將乳房攤平壓扁後，再照X光，壓得越扁、重疊組織較少，病灶越清晰，這往往使得女性因傳統乳房攝影機造成的疼痛而卻步檢查。新型斷層掃描乳房攝影機的壓迫板則經過改良設計，能層層掃描乳房、拍出多張清晰影像，讓婦女在檢查較不會感受到疼痛，也不用擔心乳房壓不扁、壓到痛。