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桃園大溪示範道路脫落、止滑差還淹水 初估強降雨所致

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
養工處認為用路人不當使用人行道，是造成鋪面破損原因之一。圖／陳治文議員提供
養工處認為用路人不當使用人行道，是造成鋪面破損原因之一。圖／陳治文議員提供

桃園市大溪區中華路是「人本示範道路」，民眾向市議員陳治文反映人行道鋪面出現脫落且止滑差、排水不佳，尤其這幾天大雨，文化路至中華路口淹水面積大，居民與用路人抱怨連連。養工處初步推估可能為近年極端氣候短時間強降雨頻傳所致。

陳治文說，民眾指的是中華路一期人行道，質疑當初施工、排水口設計不良，因為大家在這居住30多年沒發生大面積淹水，市政府當初執行「改善」工程後情況反而變差，有必要儘快找出原因。

養工處昨天與陳治文會勘，聽取當地民眾意見，並說明2019年執行中華路（信義路—天祥街）改善工程，完工至今約兩年，人行道鋪面採噴花施作，工程都依規範施工符合整體美觀耐久性，但是初步檢視，造成鋪面美觀瑕疵可能原因，是當初為營造無障礙環境，人行道與路面間設置斜坡，結果部分用路人錯誤使用像汽、機車開上人行道等不恰當行為，使得鋪面瑕疵增加。至於鋪面遇雨濕滑一事，會勘時認為人行道工程粗糙度均符合規範要求，測試時不致有濕滑的情形。

不過養工處同意針對人行道鋪面瑕疵，通知保固廠商於天氣許可時儘速進場改善，並檢討人行道鋪面粗糙度，避免遇雨濕滑情事發生。養工處也呼籲民眾遵守人行道使用原則，車輛避免侵入人行道範圍，以維行人安全及人行道品質。

至於民眾反映中華路、文化路遇雨易淹水情事，因為當地民眾表示該處很少淹水，養工處解釋當初中華路人行道工程施工未更動相關公共設施，初步推估可能為近年極端氣候短時間強降雨頻傳所致。為釐清淹水原因及權責，後續將責成市府水務局、養工處、環保局環境稽查大隊及大溪區公所另外辦理會勘。

民眾反映人行道鋪面有濕滑、破損問題。圖／陳治文議員提供
民眾反映人行道鋪面有濕滑、破損問題。圖／陳治文議員提供
大溪中華路在7月大雨時出現淹水。圖／陳治文議員提供「大溪好生活」粉團畫面
大溪中華路在7月大雨時出現淹水。圖／陳治文議員提供「大溪好生活」粉團畫面

人行道 淹水

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