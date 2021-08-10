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觀音蓮花季疫情人潮僅往年1、2成 遊客戶外賞蓮愛坐大王蓮

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市觀音蓮花季展開，蓮荷園農場蓮花爭艷、大王蓮吸引疫情悶久的遊客乘坐體驗散心。圖／王昱翔提供
桃園市觀音蓮花季展開，蓮荷園農場蓮花爭艷、大王蓮吸引疫情悶久的遊客乘坐體驗散心。圖／王昱翔提供

桃園市觀音蓮花季展開，第一個周休假日吸引不少桃園、雙北民眾前往蓮園觀賞蓮花和戶外踏青，市政府觀旅局統計蓮花季首周六、日各有2400、4600多人，不少情侶、夫妻檔乘坐大王蓮，舒解疫情繃緊心情，觀音蓮荷園農場負責人王昱翔說今天下午說，假日入園遊客控制人流下，遊園賞蓮，約三分之一遊客喜歡乘坐大王蓮體驗戶外遊。

疫情影響，2021觀音蓮花季縮短，8月7日至29日止，市府農業局也保持防疫及人流控管下，取消舉辦大型活動，民眾也因疫情悶太久，今年蓮花季7公頃蓮花，紅、白、粉、紫色蓮花爭艷，蓮園業者在隔板、梅花座規定，小幅開放戶外用餐，提供戶外賞蓮踏青民眾食用。

林家古厝農場負責人林錦堂說，今年疫情下的蓮花季，人潮與往年蓮花季差很大，過去花季假日遊客1、2萬人，第一個周六日平均3000多人，只有過去的一、二成，現階段疫情下，人流控管，蓮園農場也怕遊客太多，「既期待又怕受傷害」，該農場只開放戶外個人餐點，現階段能營運維生過得去就好。

蓮荷園農場園區栽種22種蓮花，各色蓮花相繼開花，其中大王蓮乘坐可吸引許多情侶、親子、夫妻檔遊客乘坐體驗，新北市王姓遊客夫妻每年都來蓮園散心，他說，今年疫情下，更要來看看蓮花，坐坐大王蓮舒解。

王昱翔表示，以往該農場遊客一天最多達3000人，現在入園遊客人流管控下，首個假日一天最多約300人，遊客約十分之一，疫情大環境沒有辦法，現在只能做好防疫下維持營運，能照顧員工就好了。

桃園市觀音蓮花季展開，各蓮園農場栽種各色蓮花爭艷、吸引疫情悶久的遊客不號外踏青散心。記者曾增勳／攝影
桃園市觀音蓮花季展開，各蓮園農場栽種各色蓮花爭艷、吸引疫情悶久的遊客不號外踏青散心。記者曾增勳／攝影

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