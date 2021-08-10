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修繕老屋常觸法碰壁 嘎色鬧部落族人等了20年終有結果

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）頒發原住民族語言能力認證獎狀與獎金，鼓勵原住民族踴躍學族語。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（中）頒發原住民族語言能力認證獎狀與獎金，鼓勵原住民族踴躍學族語。記者陳俊智／攝影

桃園市復興區嘎色鬧部落因早期土地編定問題，老舊房屋想要修繕整建大不易，直至原民局辦理「原鄉地區非都市土地使用分區及使用地更正編定計畫」，近日變更地目才解決問題；桃園市原民局今舉辦「新故鄉‧新桃原」活動，市長鄭文燦親自宣布好消息，而部落族人接過新的權狀之後，也直說「心裡踏實許多」。

嘎色鬧部落位於復興區奎輝溪上游、海拔約700公尺左右的台地，是原住民泰雅族人的居住地，最早開墾歷史可追溯到日據時代，但因為早期政府土地編制未盡詳實，部落被歸類為山坡地和林地，導致族人雖然擁有土地，但因為地目不符，在整建或修繕老舊房屋時常碰壁，一修繕就容易被認定違建、違法。

今年60多歲的嘎色鬧部落族人曾金霖表示，家族從深山遷到部落已將近百年，耆老與兄長曾經為了變更地目走上街頭爭取，就他所知，已努力了20多年，如今地目從林地變為乙種建地，心裡才比較踏實，再也不用擔心違建問題。

桃園市原民局表示，「原鄉地區非都市土地使用分區及使用地更正編定計畫」是實踐轉型正義的一環，糾正早期大筆一揮把山區全歸類為鄰地或山坡地的情況，計畫執行至今，桃園已完成復興區卡哈、哈嘎灣和嘎色鬧3個部落，嘎色鬧共有57筆土地更正，有25個家族受惠。另外，復興區的武道能幹部落近日也會有好消息傳出。

市長鄭文燦今天親手將新的土地權狀交給嘎色鬧部落族人，同時也提及桃園原住民人口7月統計已達78508人，成為僅次於花蓮縣、全國原住民人口第二多的城市。

另外，鄭文燦也頒發109年度原族民族語言能力高等認證獎狀和獎金，鼓勵原住民族學習族語，同時承諾市府會做好原民文化保存及發展工作。

桃園市長鄭文燦（左）今將新的土地權狀交到復興區嘎色鬧部落族人手中。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（左）今將新的土地權狀交到復興區嘎色鬧部落族人手中。記者陳俊智／攝影

桃園 原住民 鄭文燦

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