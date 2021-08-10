桃園親子館今開放採預約制入場 部分場館預約逾8成

指揮中心日前開放各縣市親子館恢復營運，桃園市各地親子館今天開放入場，採預約制並降載控制人流，部分人口密集區的分館預約達8至9成，周末則幾乎約滿，除部分設施如溜滑梯停用外，其餘遊戲、圖書空間均正常運作，一天定期消毒兩次。

桃園市政府社會局指出，各區親子館目前採預約入場，可上親子網網頁預約，也可撥打電話，依場館大小每時段限制10至15組人入內，共分上午、下午2時段，除部分設施，如平鎮親子館的大型溜滑梯暫停使用外，其餘遊戲、圖書空間正常運作，一天定期消毒2次，除嬰幼兒生理需求之必要飲食外，原則上禁止飲食。

社會局表示，今天部分場館出現人潮，桃園、中壢、八德、平鎮等分館預約情況約8至9成，大溪、觀音、楊梅等約3至4成，至於周末則幾乎都是預約已滿。