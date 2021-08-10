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竹縣50歲以上未打疫苗者 專案1000名額明起預約報名

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為服務50歲以上尚未接種疫苗的鄉親，新竹縣政府將在8月13日舉辦一場AZ疫苗專案接種，名額1000人。圖／新竹縣政府提供
為服務50歲以上尚未接種疫苗的鄉親，新竹縣政府將在8月13日舉辦一場AZ疫苗專案接種，名額1000人。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今0確診，衛生局表示，為服務50歲以上尚未接種疫苗的鄉親，縣府將在8月13日舉辦一場AZ疫苗專案接種，地點在台元科技園區羽球館，名額1000人，無論是否曾在中央「COVID-19公費疫苗預約平台」登記，都可預約報名接種。

衛生局說，1971年〈民國60年〉12月31日以前出生，且尚未接種第1劑疫苗的民眾都可報名，預約報名時間從8月11日上午10點至8月12日中午12點為止，請民眾至本次執行接種任務的大安醫院網站填寫報名表單，或掃描圖卡QR-code報名。

縣長楊文科也提醒，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第5輪接種莫德納疫苗，將從明天至17日開打，請預約成功的民眾務必攜帶身分證、健保卡，依預約時間前往指定地點接種；其中，接種第2劑的民眾，記得要攜帶接種紀錄卡，同時請民眾先行到衛生局網站下載莫德納疫苗接種評估及意願書，事先填好帶往接種站，減少等候時間。

新竹縣目前累計110名確診者，今增加2名出院個案，為C長照機構的工作人員和家屬，共95人康復出院、解除隔離列管，仍有4人住院治療，11人死亡，治癒比例86.4%。

新竹縣目前累計110名確診者，其中95人康復出院、解除隔離列管，仍有4人住院治療，11人死亡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣目前累計110名確診者，其中95人康復出院、解除隔離列管，仍有4人住院治療，11人死亡。圖／新竹縣政府提供

衛生局 新竹 AZ疫苗 疫苗

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