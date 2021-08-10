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新竹縣社區大學、社區關懷據點等 即日起有條件開放

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
社區大學、樂齡學習中心有條件開放，實際復課日期將依教育部核定防疫指引後發布，圖為新竹縣社區大學5月上課情形。圖／新竹縣政府提供
社區大學、樂齡學習中心有條件開放，實際復課日期將依教育部核定防疫指引後發布，圖為新竹縣社區大學5月上課情形。圖／新竹縣政府提供

因應全國二級警戒延長至8月23日，新竹縣政府表示，依照中央防疫通案性準則，新竹縣從即日起有條件開放社區大學、樂齡學習中心、社區關懷據點、游泳池、桌遊場所、婚宴、公祭，而職業訓練、托育資源中心則暫不開放。

縣府表示，社區大學、樂齡學習中心有條件開放，將依指揮中心二級強化警戒措施辦理，落實實聯制、室內50人及室外100人、社交距離等，各單位實際復課日期將依教育部核定防疫指引後發布。

對於社區大學教職員工、補習班、課照中心未施打疫苗者，除可報名衛生局開設免費快篩站專案外，教育處也依需求提供開課2周內的快篩試劑申請。

社區關懷據點即日起開始恢復活動，但不提供喘息服務，暫時仍不得內用共餐，以領餐方式提供餐食、參加活動採預約制及實名制、服務人員應於提供服務前造冊並每月更新、參加活動人數以據點面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算，且室內活動限50人。

另外，在社區關懷據點服務人員及服務對象須完成疫苗第一劑接種且滿14日，若疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，則首次提供或接受服務前應自費提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

對於公祭祭祀部分採用代表制，入座須採梅花座，宗教場所開放民眾進入、宗教集會活動開放辦理，但仍不得辦理具聯誼與社交性質的餐宴，以及進香、繞境、遊行等非於固定地點辦理的活動等。婚宴則每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

針對勞動部勞動力發展署所辦理職業訓練場所暫不開放，仍採視訊授課方式辦理，實際開放實體授課日期將依勞動部核定公告防疫指引；托育資源中心仍不開放。

疫苗 快篩 社區大學

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