桃園電影院翻新見客 鄭文燦喊「加碼振興」盼買氣回籠

警戒降為二級後，電影院重啟、餐飲業也開放內用，桃園市長鄭文燦今上午前往中壢六和商圈，受到疫情影響，六和商圈人潮尚未全部回籠。鄭文燦表示，市府正研擬配合中央振興券加碼促銷，帶動地方經濟復甦。

鄭文燦說，針對傳統市場及夜市振興，市府已發放第一波2萬5000份「桃園好市券」加強行銷，民眾從13日起至9月12日，可憑兌換序號至全市15個早市及4大夜市消費，未來也將推出更多振興計畫，擴及更多市集商圈和受到較大衝擊的觀光旅遊業、影城等產業。

六和商圈的各類餐飲業者，配合市府階梯式的解封措施，落實餐桌設置透明隔板、桌距間隔、容留人數減半及從業人員「兩罩一套」等措施。威尼斯影城則禁止飲食且須採梅花座或間隔座。

威尼斯影城今年改裝影城地下1樓，打造「水影視界」全新影廳，創造水影炫麗的夢幻世界，獲得「2021年德國紅點品牌與傳達設計獎」，是疫情期間難得的好消息。鄭文燦表示，國內少有影城獲得這項殊榮，大讚該影廳剛開幕就廣受年輕人喜愛，也期盼隨著疫情趨緩，民眾能回到電影院感受視覺饗宴。