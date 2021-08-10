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9月出國留學未打疫苗家長急 桃園市提諮詢電話釋疑

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園出國留學生家長擔心子女出國未打第一劑疫苗，市府建議向疾管署、防疫專線1922洽詢。記者曾增勳／攝影
桃園出國留學生家長擔心子女出國未打第一劑疫苗，市府建議向疾管署、防疫專線1922洽詢。記者曾增勳／攝影

針對部分即將9月出國留學的學生家長擔心子女出國尚未施打第一劑疫苗怎麼辦? 之前市政府建議民眾洽詢衛福部桃園醫院，不料未溝通清楚，院方回答未接獲相關訊息，令許多家長很著急，桃園市洪姓家長今天中午表示，孩子9月要出國赴歐洲留學，尚未打第一劑疫苗，不知可向哪個單位洽詢。

根據中央疫情指揮中心指揮官陳時中上月26日表示，出國留學、工作者，第一劑沒有保證打得到，建議如果去的國家已提供疫苗，就去國外打第一、二劑疫苗。

桃園市政府、衛生局表示，針對出國留學、工作者，中央尚未開放施打疫苗，依現行規定，欲出國未打第一劑者，若想施打，仍須先上1922預約平台意願登記，再等候簡訊通知預約登記接種，民眾若仍有疑問，可向衛福部疾管署（總機02-23959825）、防疫專線1922或0800-001922（免付費電話）洽詢。

疫苗 桃園

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