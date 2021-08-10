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桃園校隊即起可返校訓練 公園籃球場仍不開放

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天上午在地方防疫會議，指示各局處針對二級管制放寬研議。體育局表示，轄下各場館和公私立游泳池都已開放入場，民營運動場也開放營業，但公園體健設施、籃球場仍不開放。本報資料照
桃園市長鄭文燦今天上午在地方防疫會議，指示各局處針對二級管制放寬研議。體育局表示，轄下各場館和公私立游泳池都已開放入場，民營運動場也開放營業，但公園體健設施、籃球場仍不開放。本報資料照

二級警戒延長至8月23日，中央疫情指揮中心放寬游泳池、社區關懷據點等部分場館規定。桃園市長鄭文燦今天上午在地方防疫會議，指示各局處針對二級管制放寬研議。體育局表示，轄下各場館和公私立游泳池都已開放入場，民營運動場也開放營業，但公園體健設施、籃球場仍不開放。

教育局表示，全市11所學校自營泳池自9日起開放校隊及全國運動會選手訓練，學校委外游泳池則於10日開始有條件開放，但淋浴設施及附屬區域如兒童戲水池、冷熱水池、SPA區及烤箱等不開放。

教育局也提到，10日起，校隊返校訓練人數放寬為室內50人、室外100人，但仍不開放跨校訓練。

至於中央日前公告社區大學、樂齡學習中心及長青學苑等機構得開放，教育局表示，全市13個樂齡學習中心及5個社區大學目前仍維持不開放，日後將通盤檢討長青學苑、樂齡學習中心、社區大學授課內容後，陸續提出開放原則及時程。

教育局 社區大學 桃園

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