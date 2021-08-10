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配合振興券政策加碼 鄭文燦盼帶動地方經濟成長

中央社 / 桃園10日電

桃園市長鄭文燦今天視察中壢區六和商圈影城，肯定業者遵守防疫政策，市府也將配合行政院振興券政策，推出一系列振興措施，加碼帶動商機。

鄭文燦表示，隨著中央宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降至2級警戒，電影院也開放營業，但消費者信心還未完全恢復，人潮不多。上午他前往威尼斯影城視察，肯定業者採取人流總量管制、分流減半及保持社交距離等防疫對策，硬體設施也針對疫情進行改善，影廳的沉浸式觀影設計更獲得德國紅點設計大獎的肯定。

鄭文燦說，透過內用飲食的開放配合外帶方式，希望能增加商圈店家的生意，目前各商圈分流管理完善，市府除配合行政院的振興券政策，推出首波試水溫的「好市券」，刺激傳統市場跟夜市消費，後續也將滾動檢討推出系列振興措施，擴大到商圈、觀光旅遊業、影城等，搭配合振興券政策加碼帶動地方經濟成長。

因應疫情時代，威尼斯影城表示，影城以沉浸式觀影空間為概念，設計多個百人以下的影廳並加大座位間隔，增添換氣系統維持空氣流暢，投影機房採用中央控制，遠端播放電影，減少工作人員現場接觸，讓觀眾安心放鬆觀影。

威尼斯 疫情 鄭文燦

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