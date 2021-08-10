桃園關懷據點16日開放 長青學苑、社區大學再等等

中央日前宣布社區關懷據點、社區大學、樂齡學習中心、親子館等場所可依防疫指引恢復營運，桃園市社會局表示，社區關懷據點暨巷弄長照站及家庭照顧者關懷據點則將於16日重啟，至於長青學苑、樂齡學習中心、社區大學因課程類型多元，目前仍暫不開放。

社會局表示，社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、家庭照顧者關懷據點，經完成查檢表並備查後，預計於8月16日起恢復服務，若場地設在市民活動中心也會開放，但僅供據點使用，不開放其他用途。

社會局指出，關懷據點開放期間，使用人數須降載至50人以內，每2.25平方公尺僅容留一人，每月更新服務人員並造冊，落實實名制、體溫及健康監測管理，也會掌握服務對象出席名單；另據點內餐飲僅提供外帶，並暫停卡拉OK等非必要活動。

至於中央日前公告社區大學、樂齡學習中心及長青學苑等機構得開放，社會局表示，全市13個樂齡學習中心及5個社區大學活動、課程類型多元，社會局、教育局等主管機關將通盤檢討長青學苑、樂齡學習中心、社區大學授課內容後，陸續提出開放原則及時程，目前仍維持不開放。