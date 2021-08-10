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苗栗大湖山壁崩落 栗林村長：民宅岌岌可危

中央社 / 苗栗縣10日電

苗栗縣大湖鄉栗林村台3線136公里處，7日因大雨造成山壁土石崩落，直到今天仍在清除中，但上方產業道路、民宅地基已被掏空，村長擔心發生更大規模坍塌，盼相關單位協助。

大湖鄉栗林村長張國基指出，台3線136公里處因西南氣流連日大雨導致山壁土石大量崩落，上方原本通往社區水土保持教室的產業道路和圍籬，也斷裂滑落到馬路上，壓斷路旁電桿、號誌桿，一度造成交通中斷，公路總局苗栗工務段派員清除。

張國基說，7日所發生的崩塌意外，從早上就開始，一直到傍晚都在持續中，「越崩越大」，路旁的山壁上方住著約5、6戶住家，地基已出現鬆軟、掏空情形，處境岌岌可危，期盼相關單位除了清除路面土石，恢復台3線通行外，也能協助居民復舊、加固山壁，讓周邊住戶住得安心。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段段長陳禎康表示，7日獲報後已派員清除坍方路段，但施工人員擔心若貿然移動下方土石，可能上方含水量高、極度不穩定的山壁又持續坍塌，因此只能小心翼翼清除路面部分土堆，目前開放單線雙向通行，至於山壁上方產業道路及整體災害復舊，預計明天會同大湖鄉公所共同現勘商討後續處理方向。

掏空 西南氣流 苗栗縣

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