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買地不踩地雷 苗縣16年違反水土保持紀錄案件可查詢

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府水利處建置2005年以來水土保持法違規紀錄資料庫，可供民眾查詢，避免踩到「地雷」蒙受損失。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府水利處建置2005年以來水土保持法違規紀錄資料庫，可供民眾查詢，避免踩到「地雷」蒙受損失。圖／苗栗縣政府提供

日本靜岡縣熱海市伊豆山區7月3日發生大規模土石流災害，苗栗縣政府引以為鑑，套疊80條土石流潛勢溪流，潛勢溪流集水區及影響範圍3項災害潛勢圖層，查出並未與違反水土保持法案件重疊，8月7日強降雨期間，也沒有發生意外，縣府將持續列管巡查，防止發生災害。

縣府水利處並強調，水利處建置2005年以來水土保持法違規紀錄資料庫，不僅利用防災，開放供查詢，避免民眾購入有水土保持法違規紀錄土地，導致土地開發申請受限、無法取得開發許可，或是可能發生土石流等災害之虞，踩到「地雷」而蒙受損失，網址

苗栗縣列管80條土石流潛勢溪流，水利處於7月3日日本靜岡嚴重土石流災害事件，根據今年山坡地違規傾倒土方或堆積土方36案，逐一套疊潛勢溪流、潛勢溪流集水區及影響範圍3項災害潛勢圖層，查出並無案件座落土石流相關災害潛勢圖層，也解除警報。

水利處指出，8月7日強降雨期間，縣內土石流災害多發生在道路邊坡，80條土石流潛勢溪流，雖曾升級到紅色警戒，還好都沒有發生災害，縣府將持續列管，鄉鎮市公所加強巡查，將來若查獲回填土方違規案件座落在土石流潛勢溪流相關範圍者，將通報土地管制單位，依照區域計畫法或都市計畫法評估清除違規填土方，避免類似伊豆山區嚴重土石流災害。

水利處2005年以來水土保持法違規紀錄資料，可根據地號，上縣府網站便民服務查詢平台，水土保持案件申請查詢違規紀錄，如有疑慮還可以來函水利處水土保持科查詢，或專線037-338870諮詢，歡迎善加利用。

土石流 日本 苗栗縣

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