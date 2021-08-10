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古蹟東門城變環形劇場 巨型投影優人神鼓15日線上演出

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅號召「藝術回歸」，近日將200年古蹟東門圓環變身「超廣角」環形劇場，以1000支台灣桂竹手工打造「巨型米粉架屏幕」。圖／新竹市政府提供
林智堅號召「藝術回歸」，近日將200年古蹟東門圓環變身「超廣角」環形劇場，以1000支台灣桂竹手工打造「巨型米粉架屏幕」。圖／新竹市政府提供

疫情期間藝文團體備受衝擊，新竹市長林智堅號召「藝術回歸」，近日將200年古蹟東門圓環變身「超廣角」環形劇場，以1000支台灣桂竹手工打造「巨型米粉架屏幕」，將在本周日晚上八點半舉辦「新竹光臨藝術節-光之島」線上動畫直播首映，以180度環繞科技投影包括奧運賽事、台灣石虎、國家太空計畫等台灣驕傲，現場還有優人神鼓坐鎮演出。

東門圓環最近架起高大竹架，引起民眾注意。林智堅今揭開神秘面紗，他說，這是為了打造環形劇場，市府特聘曾獲「傑出建築師獎」的老師甘銘源操刀，參考在地「曬米粉」傳統，以1000支台灣桂竹及孟宗竹、160面傳統手工製「米粉架」，創造出最具在地味的舞台屏幕。

林智堅說，「光之島」環形劇場達1小時，將是疫情後新竹最大線上藝術饗宴，疫情趨緩後百工百業重回生活，市府也特此號召「藝術回歸Back to Art」，讓藝術工作者回歸創作崗位，作品也以線上展演方式，透過新技術為民眾演出。

環形劇場動畫由曾獲德國IF、紐約ADC獎等國際大獎的Bito擔綱製作，因2017世大運宣傳的動態設計而聞名，他們從發想到製作花了近1年時間，打造5分鐘「光之島」故事，透過動畫中重現東門城迎曦門日出美景，更融合新竹多項元素如晶片、客家花布，再濃縮全台熱門精華如運動賽事、台灣石虎、國家太空計畫等台灣驕傲。

為給觀眾全新線上觀展體驗，策展團隊用光雕「魔術」把東門城變不見，以180度超廣角光雕放映「光之島」，呈現「最台」生命力，投影動畫充滿在地故事與溫度，包括代表台灣參與奧運的射箭，承載國家產業飛向太空的火箭，都在新竹發光發熱，另還包含奧運、機車瀑布、疫情街景等彩蛋，還有特有種石虎、帝雉等。團隊還與國家太空中心，呈現從外太空拍攝地球影像，藉此打造未來感十足的光影奇幻體驗。

「新竹光臨藝術節」東門城環形劇場即將在15日線上開演，因應防疫考量，不開放現場觀賞，東門圓環當日下午5點起至晚上10點，將實施人、車交通疏導，民眾可鎖定林智堅臉書、新竹市府官方YOUTUBE線上收看，直播後還將結合4K、VR技術進行針對演出進行數位保存。

曾獲紐約ADC獎國際大獎的團隊Bito將打造環形劇場動畫。圖／新竹市政府提供
曾獲紐約ADC獎國際大獎的團隊Bito將打造環形劇場動畫。圖／新竹市政府提供
林智堅號召「藝術回歸」，把200年古蹟東門圓環變身「超廣角」古蹟環形劇場，15日即將線上開演。圖／新竹市政府提供
林智堅號召「藝術回歸」，把200年古蹟東門圓環變身「超廣角」古蹟環形劇場，15日即將線上開演。圖／新竹市政府提供

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