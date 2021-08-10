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竹北公3公園老屋 將爭取中央補助修建水圳故事館
新竹縣竹北市東興圳公園景觀工程完工陸續開放，自然水圳風貌和綠地吸引民眾休閒遊憩；文化局表示，公3公園內的的紅磚老屋未納入2期工程範圍辦理修復，後續將爭取中央補助整修成為水圳故事館，汾陽堂目前也正進行委託經營管理的可行性評估。
文化局長李安妤表示，第2期工程在公三公園以卵石疊砌圳道，並增設生態島濕地，利用石塊縫隙提供動植物棲地，創造生物多樣性；與第1期工程不同的是，2期範圍並未大幅擴充水域面積，因此植栽設計上盡量保持原有林相，並大量種植草皮綠化，增設水井與水閘門，補充水源和調節水量水位，但生態島目前蓄水量不足，規畫以降低入口圳道高程方式引水，維持整體景觀和生態環境。
李安妤指出，公園內的老屋此次未納入工程範圍，縣府將以水圳故事館爭取中央補，提供兼具社區交流、藝文展演等多功能空間；同樣是2期工程完工的汾陽堂目前也正辦理委託經營管理的可行性評估作業，預計8月21日在新瓦屋集會堂辦公聽會，收集民眾意見，後續採公開甄審方式招商，活化歷史建築。
在綠化植栽部分，文化局也請來樹醫師為公園樹木健檢，發現有些樹木因受附近高樓林立，及高大樹木遮蔽日照影響，生長態勢不良，有些則有開放性傷口、白蟻危害而整體健康程度不佳，目前已陸續進行修枝、病樹救治，未來如有新植需求，也會請樹醫師整體評估植栽種類、數量與位置的平衡。
產發處表示，目前東興圳沿線公園由竹縣公寓大廈暨社區服務協會與縣府簽約認養，認養期間從7月1日到明年12月31日，先前協會已認養公26、公28、綠41等3處公園，二期工程完工的汾陽堂、公三公園近期也將與協會簽約，負責公園每日的清潔維護，明年2月廠商保固期滿後，植栽養護也將交由協會處理，概估可為公帑節省約1000萬元。
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