竹北公3公園老屋 將爭取中央補助修建水圳故事館

新竹縣竹北市東興圳公園景觀工程完工陸續開放，自然水圳風貌和綠地吸引民眾休閒遊憩；文化局表示，公3公園內的的紅磚老屋未納入2期工程範圍辦理修復，後續將爭取中央補助整修成為水圳故事館，汾陽堂目前也正進行委託經營管理的可行性評估。

文化局長李安妤表示，第2期工程在公三公園以卵石疊砌圳道，並增設生態島濕地，利用石塊縫隙提供動植物棲地，創造生物多樣性；與第1期工程不同的是，2期範圍並未大幅擴充水域面積，因此植栽設計上盡量保持原有林相，並大量種植草皮綠化，增設水井與水閘門，補充水源和調節水量水位，但生態島目前蓄水量不足，規畫以降低入口圳道高程方式引水，維持整體景觀和生態環境。

李安妤指出，公園內的老屋此次未納入工程範圍，縣府將以水圳故事館爭取中央補，提供兼具社區交流、藝文展演等多功能空間；同樣是2期工程完工的汾陽堂目前也正辦理委託經營管理的可行性評估作業，預計8月21日在新瓦屋集會堂辦公聽會，收集民眾意見，後續採公開甄審方式招商，活化歷史建築。

在綠化植栽部分，文化局也請來樹醫師為公園樹木健檢，發現有些樹木因受附近高樓林立，及高大樹木遮蔽日照影響，生長態勢不良，有些則有開放性傷口、白蟻危害而整體健康程度不佳，目前已陸續進行修枝、病樹救治，未來如有新植需求，也會請樹醫師整體評估植栽種類、數量與位置的平衡。