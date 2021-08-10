不滿大潭電廠施工不溝通 桃園漁會8/12百艘漁船抗爭

桃園市桃園區漁會不滿台電大潭電廠進行進水口清淤疏浚工程未辦說明溝通，影響漁民漁獲權益，決定發動漁民、漁船出海抗議，該漁會總幹事陳義成今天上午表示，台電大潭電廠7月上旬展開進水口清淤工程施工，工作船隻進出大園漁場，破壞漁場漁獲，漁會要求召開工程說明，未料台電置之不理，只回應「已請包商注意」，漠視漁民權益，該漁會將在8月12日上午發動100多艘漁船出海，向台電大潭電廠抗議。

台電核火發電工程處北部施工處表示，台電秉持該補償就會補償，大潭電廠經濟海域屬中壢區漁會，台電也針對中壢漁會漁業權補償，大潭電廠進水口清淤工程施工，工作船出入境在中壢漁會範圍，走在大園海域正常航道，無關桃園區漁會漁業權，針對桃園漁會漁民抗議，該處內部正研擬處理對策。

陳義成表示，台電大潭電廠2006年商轉至今，進出水口運作長期影響漁場的漁業生態，造成漁民漁獲逐年下降經濟損失，如今台電自上月進行大潭電廠進水口清淤工程，該漁會發文要求工程說明，未料台電僅以「已請包商注意，造成不便，敬請見諒」回文，尤其許多艘工作船來回進出該漁會海場，本月16日漁會將開放流刺網捕魚作業，更破壞漁獲、危及漁民生計，台電完全漠視漁民權益，才會引起漁民不滿抗議。