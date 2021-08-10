快訊

對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納疫苗優於輝瑞

軍閥倒戈塔利班：阿富汗北部戰線崩潰…喀布爾恐8月底淪陷？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿大潭電廠施工不溝通 桃園漁會8/12百艘漁船抗爭

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園區漁會不滿台電大潭電廠進水口清淤施工未辦說明，危及漁民權益，決定8 月12日出海抗議。記者曾增勳／資料照
桃園區漁會不滿台電大潭電廠進水口清淤施工未辦說明，危及漁民權益，決定8 月12日出海抗議。記者曾增勳／資料照

桃園市桃園區漁會不滿台電大潭電廠進行進水口清淤疏浚工程未辦說明溝通，影響漁民漁獲權益，決定發動漁民、漁船出海抗議，該漁會總幹事陳義成今天上午表示，台電大潭電廠7月上旬展開進水口清淤工程施工，工作船隻進出大園漁場，破壞漁場漁獲，漁會要求召開工程說明，未料台電置之不理，只回應「已請包商注意」，漠視漁民權益，該漁會將在8月12日上午發動100多艘漁船出海，向台電大潭電廠抗議。

台電核火發電工程處北部施工處表示，台電秉持該補償就會補償，大潭電廠經濟海域屬中壢區漁會，台電也針對中壢漁會漁業權補償，大潭電廠進水口清淤工程施工，工作船出入境在中壢漁會範圍，走在大園海域正常航道，無關桃園區漁會漁業權，針對桃園漁會漁民抗議，該處內部正研擬處理對策。

陳義成表示，台電大潭電廠2006年商轉至今，進出水口運作長期影響漁場的漁業生態，造成漁民漁獲逐年下降經濟損失，如今台電自上月進行大潭電廠進水口清淤工程，該漁會發文要求工程說明，未料台電僅以「已請包商注意，造成不便，敬請見諒」回文，尤其許多艘工作船來回進出該漁會海場，本月16日漁會將開放流刺網捕魚作業，更破壞漁獲、危及漁民生計，台電完全漠視漁民權益，才會引起漁民不滿抗議。

台電 漁民 桃園

延伸閱讀

台東前議員郭健平到台電噴漆反核 法官判拘役10日

椅子造成核二廠停機 台電懲處層級達總經理

桃園千葉締結友好5週年 盼交流疫情調查與政策

上月4次猴子電死致雲林山區停電 台電更新包材防護2.0

相關新聞

大溪中正公園2喬木染「樹癌」 移除前民眾別亂動

桃園市大溪老街旁的中正公園在烟花颱風來襲的時候，靠近兒童遊戲場地的高大鳳凰木被颱風吹倒，因為原本就感染褐根病，風景管理處...

不滿大潭電廠施工不溝通 桃園漁會8/12百艘漁船抗爭

桃園市桃園區漁會不滿台電大潭電廠進行進水口清淤疏浚工程未辦說明溝通，影響漁民漁獲權益，決定發動漁民、漁船出海抗議，該漁會...

桃幫長輩預約疫苗換嘉獎 惹議

桃園市教育局昨天宣布，只要國高中生幫2名60歲以上長者完成公費疫苗上網登記意願或預約接種，可由校方記嘉獎1次或採計服務學...

義民祭實體祭典周六登場

新竹縣褒忠亭義民節祭典傳承超過180年，是客家族群最重視的慶典，今年受疫情影響，部分活動改線上辦理，首場「義民祭影音書」...

活化竹縣仁愛之家 打造「佛子園」

新竹縣立仁愛之家閒置已久，目前僅剩辦公大樓借給新埔鎮公所辦理柿染坊還在營運，縣府參考日本「佛子園」經驗，打造在地的社福產...

產業道路遭挖斷 北河住戶無路走

苗栗縣公館鄉北河村苗26線通往北河國小舊址的產業道路，長期存在既成道路爭議，村長劉永錦昨與當地20多戶居民代表向縣府陳情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。