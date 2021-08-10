大溪中正公園2喬木染「樹癌」 移除前民眾別亂動

桃園市大溪老街旁的中正公園在烟花颱風來襲的時候，靠近兒童遊戲場地的高大鳳凰木被颱風吹倒，因為原本就感染褐根病，風景管理處不敢大意，上周和昨天請來專家診斷確定要連跟移除，反映樹木問題的市議員陳治文也到場，決議訂13日安排工作人員移除和燻蒸根除褐根病的樹穴。

風管處把倒掉樹幹修剪後先放在公園旁，有民眾想拿去當柴火燒，嚇得風管處人員連忙出面阻止，強調生病的樹一定要載到焚化爐銷毀不能拿走，不然會感染到其他的樹木。

無獨有偶，中正公園靠近教堂的一棵朴樹也被發現不只感染褐根病，還感染靈芝根腐病，風管處已經請專家採樣化驗，報告完成後再評估是不是也要移除。市議員陳志文表示，鳳凰木還有朴樹，都是公園幾十年的喬木高大又美麗，生病到了要移除的程度讓大家很不捨，但是也沒有辦法，希望能夠早日解決褐根病等問題。

風管處長廖育儀說，大溪中正公園樹木受褐根病危害已久，風管處為維護公園內樹木生長環境，今年進行褐根病防治，4月30日會勘，目視觀察陀螺廣場旁的鳳凰木樹體狀態較差，但觀察莖基部及外圍根系，尚無褐根病菌絲，因此未進行採樣及檢測，留置觀察。

不過7月23日因「烟花」颱風帶來連日大雨，這棵鳳凰木根系翻起而倒伏，經專家觀察樹根狀態，中央部位根系已呈現腐爛狀態，懷疑此棵樹木根部受褐根病危害，造成無支撐能力而倒伏，本處也立即採樣受害部位送農委會林業試驗所檢驗。

廖育儀指出，由於倒伏之樹體造成公園路燈損毀及阻礙公園步道通行，風管處先派員清除部分樹體，並緊急處理路燈修復。考量先行清運的部分樹體受褐根病危害，因病菌具有傳染性，為避免樹體移動造成褐根病擴散，以塑膠膜包覆樹木後運送至後慈湖的人工舖面上暫置，少部分放在公園以防止樹體接觸土壤造成病菌散布。