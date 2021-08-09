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桃園1長照托育中心啟用未滿1年 電梯竟下小雨惹民怨

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蘆竹區興仁活動中心（見圖）電梯因大雨漏水故障，民眾擔心意外檢舉。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區興仁活動中心（見圖）電梯因大雨漏水故障，民眾擔心意外檢舉。記者曾增勳／翻攝

桃園市蘆竹區興仁活動中心及興仁長照、公圫中心大樓，8月4日一場強大雨勢，造成大樓的電梯「滴答」漏水不停，民眾發現擔心電梯故障意外，尤其長照機構收容長輩，家人護送搭電梯，險些誤入受困，引起家屬不滿，該大樓管理單位才緊急通知電梯廠商維修，托育、長照中心停止收托一天，修復後恢復使用。

市政府今天表示，興仁活動中心當天強降雨，屋頂積水，淹到電梯間漏水，該中心管理單位當天下午接獲民眾反映，立即停用電梯維修，因擔心電梯機電故障危險，決定隔天托育、長照中心停止收托1天，並檢查加強屋頂雨遮、排水疏通，修復後才恢復使用。

蘆竹區興仁市民活動中心大樓去年10月完工啟用，該大樓包括市立圖書館新大竹分館、興仁長照機構、公共托育中心等多元複合式場館，提供大竹地區民眾閱讀場所、老人長照、幼兒托育及里民活動場所，使用率頗高。

興仁長照機構人員表示，當天發現電梯漏水不能使用，經聯絡家屬，並陪同部分已趕到的長輩慢慢上、下樓梯，隔天停業一天，等電梯修復使用。中興里長張月娥表示，當天下大雨，造成電梯淹水異常，日照、托育中心緊急聯絡廠商斷電維修處理，隔天擔心電梯運作安全暫停以免危險。

桃園市蘆竹區興仁活動中心電梯因大雨漏水（見圖），民眾擔心意外檢舉。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區興仁活動中心電梯因大雨漏水（見圖），民眾擔心意外檢舉。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區興仁活動中心屋頂大雨積水（見圖），淹及電梯漏水，民眾擔心意外檢舉。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區興仁活動中心屋頂大雨積水（見圖），淹及電梯漏水，民眾擔心意外檢舉。記者曾增勳／翻攝

電梯 長照 托育

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