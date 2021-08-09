桃園1長照托育中心啟用未滿1年 電梯竟下小雨惹民怨

桃園市蘆竹區興仁活動中心及興仁長照、公圫中心大樓，8月4日一場強大雨勢，造成大樓的電梯「滴答」漏水不停，民眾發現擔心電梯故障意外，尤其長照機構收容長輩，家人護送搭電梯，險些誤入受困，引起家屬不滿，該大樓管理單位才緊急通知電梯廠商維修，托育、長照中心停止收托一天，修復後恢復使用。

市政府今天表示，興仁活動中心當天強降雨，屋頂積水，淹到電梯間漏水，該中心管理單位當天下午接獲民眾反映，立即停用電梯維修，因擔心電梯機電故障危險，決定隔天托育、長照中心停止收托1天，並檢查加強屋頂雨遮、排水疏通，修復後才恢復使用。

蘆竹區興仁市民活動中心大樓去年10月完工啟用，該大樓包括市立圖書館新大竹分館、興仁長照機構、公共托育中心等多元複合式場館，提供大竹地區民眾閱讀場所、老人長照、幼兒托育及里民活動場所，使用率頗高。