30萬元獎落誰家 台灣國際木雕競賽14件出列候選

台灣國際木雕競賽今年有9個國家地區、118件創作參賽，苗栗縣長徐耀昌今天揭榜，工藝木雕類組、當代木雕類組各有7件作品入圍，全由台灣及大陸作者包辦，角逐最高30萬元的「裕隆木雕薪傳獎」、 「裕隆木雕創新獎」、「工藝木雕經典大獎」、「當代木雕大獎」獎項。

木雕界年度盛事，台灣國際木雕競賽今年邁入第14年，有台灣、大陸、香港、法國、德國、韓國、日本、馬來西亞、印尼9個國家地區，118件作品參賽，評選出59件作品在三義木雕博物館展出，徐耀昌、縣府文化觀光局林彥甫今天公布入圍名單，最後得獎名單，將於10月三義木雕藝術節開幕式宣布。

入圍的作品工藝木雕類組：邱裕翔「魚悅」、劉進文「獅戲球」、賴俊暐「綻放」、吳柏緯「友情」、紀永泓「几双有囍」、李文「苗家風情」、徐書建「沐春」；當代木雕類組：江慧琳「當時我們」、潘煒中「置身自然」、李汪澤「生靈塗炭」、陳超「憶」、張橋「於雲上」、張望「依偎」、何惠「柔聲細語」。

徐耀昌今天並為大型裝置藝術與木雕競賽作品大展開幕，即日展至10月17日，第2年舉辦的裝置藝術大展，藝術家邱泰洋策展，主題「虛實‧對白」，圍繞「光、影、空間」3大創作元素，透過情境布置打造沉浸式觀展體驗，此外，邀邀請4名藝術家駐館創作，及3名邀展作品藝術家，共同創造引人入勝的國際交流大展。