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跟進親子館 桃園關懷據點、社區大學8月16日陸續開放

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦繼宣布，老人文康學院、社區關懷據點及社區大學將於8月16日開放。圖為社區關懷據點示意圖。圖／桃園市社會局提供
桃園市長鄭文燦繼宣布，老人文康學院、社區關懷據點及社區大學將於8月16日開放。圖為社區關懷據點示意圖。圖／桃園市社會局提供

隨二級降載漸進解封，桃園市長鄭文燦繼宣布親子館明天（10日）開放之後，他今天下午再宣布，老人文康學院、社區關懷據點及社區大學，將做好場館檢核、防疫規範後，原則決定在8月16日以後陸續開放。

鄭文燦表示，針對戶外公園、運動場所、或類型戶外設施，市政府將在8月10日到8月23日期間，做好防疫指引後開放，要每一項檢討，無法一體適用，親子館決定明天開放，因為親子館從業人員都已打疫苗，開放親子館也只開放自由活動空間，仍暫停開班、開課，也停止外展活動，讓家長可以帶著孩子到親子館活動使用。

另外，中央公告老人文康學院、社區關懷據點及社區大學可恢復開放，因為這些場館設施，已有一段時間未使用，市府將針對環境消毒、防疫、水電、空調、冷氣及廁所、廚房等各方面條件、包括場館檢核完成及做好防疫規範，原則在16日以後，採取緩坡式解封、階梯式陸續開放。

桃園市長鄭文燦宣布老人文康學院、社區關懷據點及社區大學16日陸續開放。記者曾增勳／翻攝
桃園市長鄭文燦宣布老人文康學院、社區關懷據點及社區大學16日陸續開放。記者曾增勳／翻攝

親子 鄭文燦 社區大學

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