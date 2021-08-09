跟進親子館 桃園關懷據點、社區大學8月16日陸續開放

隨二級降載漸進解封，桃園市長鄭文燦繼宣布親子館明天（10日）開放之後，他今天下午再宣布，老人文康學院、社區關懷據點及社區大學，將做好場館檢核、防疫規範後，原則決定在8月16日以後陸續開放。

鄭文燦表示，針對戶外公園、運動場所、或類型戶外設施，市政府將在8月10日到8月23日期間，做好防疫指引後開放，要每一項檢討，無法一體適用，親子館決定明天開放，因為親子館從業人員都已打疫苗，開放親子館也只開放自由活動空間，仍暫停開班、開課，也停止外展活動，讓家長可以帶著孩子到親子館活動使用。