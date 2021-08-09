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桃園千葉締結友好5週年 盼交流疫情調查與政策

中央社 / 桃園9日電
桃園市與日本千葉縣締結友好城市邁入第5年，桃園市長鄭文燦（右）9日與千葉縣知事熊谷俊人視訊會談。 圖／中央通訊社
桃園市與日本千葉縣締結友好城市邁入第5年，桃園市長鄭文燦（右）9日與千葉縣知事熊谷俊人視訊會談。 圖／中央通訊社

桃園市與日本千葉縣締結友好城市邁入第5年，桃園市長鄭文燦今天與千葉縣知事熊谷俊人視訊會談，鄭文燦說，雙方都是防疫第一線的機場城市，盼交流疫情調查與政策。

桃園市在2016年8月9日與千葉縣締結友好城市，今年是5年，鄭文燦表示，最早在印度發現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒肆虐全球，未來國境管制為防疫重點，桃園國際機場與成田國際機場都在防疫第一線，針對疫情調查與政策可以多交流，並期望疫情趨緩後，雙方交流能像過去一樣活絡、多元化。

鄭文燦感謝日本即時捐贈337萬劑疫苗給台灣。熊谷俊人指出，感受到台灣政府與人民滿滿的熱情與感謝，台灣一直都是日本防疫的模範，希望未來在防疫工作有更多交流，也期待千葉和桃園能儘早恢復過往頻繁交流，雙方機場人流也能回升至疫情前水準。

另外，鄭文燦恭喜日本東京奧運在昨晚圓滿落幕。熊谷俊人也向鄭文燦道賀，在鞍馬項目中，桃園選手李智凱獲得銀牌，千葉縣船橋市的選手萱和磨則獲得銅牌。

熊谷俊人說，這次東奧擊劍、跆拳道、摔跤和衝浪4項體育賽事在千葉縣舉行，來自桃園的跆拳道選手蘇柏亞與黃鈺仁，在千葉幕張展覽館出賽，雖然礙於疫情只能守在電視機前觀看，希望有機會面對面與台灣選手交流，為他們加油。

桃園市政府秘書處處長顏子傑說，千葉縣致贈在地手工製作玻璃藝品，「晶瑩透亮的黃色梨子代表千葉、磨砂粉嫩的桃子則是桃園」。桃園市則準備樂高達人黃彥智製作的積木畫，畫中展現桃園「大溪橋」與千葉「戀人的聖地—中之島大橋」，畫作的日文字「絆」是深厚友誼的意思，將桃園與千葉兩座具代表性的橋樑跨海相連，期許雙方城市友誼長存。

桃園 日本 鄭文燦

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