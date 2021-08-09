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打造竹縣「佛子園」 縣府將活化新埔仁愛之家

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣立仁愛之家提供的老人安養服務在2004年結束營運，辦公大樓從2001年開始迄今作為柿染坊。記者陳斯穎／攝影
新竹縣立仁愛之家提供的老人安養服務在2004年結束營運，辦公大樓從2001年開始迄今作為柿染坊。記者陳斯穎／攝影

新竹縣立仁愛之家位於新埔鎮旱坑里，占地7000多坪、有4棟建築物，原先提供的老人安養服務在2004年結束營運，目前僅剩辦公大樓外借給鎮公所辦理柿染坊還在營運，其餘建築則閒置，為了活化該用地，縣長楊文科今天與相關單位前往現勘，將在1個月內發包規畫設計標，對社會處提出的短期出租、BOT、ROT或OT等4種方式進行評估，打造在地的社福產創共融園區。

縣府社會處表示，仁愛之家建於1984年，並在次年開辦老人安養，可惜因民風保守鄉親抗拒此服務，在2004年結束營運，而原本的辦公大樓從2001年開始迄今作為柿染坊，公費安養大樓轉作新竹縣替代役管理中心，4年前結束使用後閒置。

自費大樓及餐廳則提供放置歷年燈會的展燈，4棟建築經鑑定評估符合安全範圍，但餐廳、自費大樓因年久失修，內部出現壁癌，鋼筋局部裸露，公費大樓也有漏水問題。

社會處長李國祿指出，為了活化仁愛之家，他們參考日本金澤市的「佛子園」，從社福機構跨到社區營造的組織的案例，經營牧場、農場、啤酒釀酒廠，甚至成為台灣知名連鎖餐廳「鬍鬚張」的日本代理，大量聘用身心障礙者來提供服務，為他們創造工作，並陸續增建食堂、咖啡館、健身房、小型諮詢空間等，打破民眾對照顧機構的成見，很值得仁愛之家轉型參考。

社會處目前規畫短期出租、BOT〈民間興建營運後轉移〉、ROT〈民間投資改建營運後轉移〉、OT〈政府興建委託民間營運後轉移〉共4種方式來活化仁愛之家，其中BOT、ROT及OT涉及促進民間參與公共建設的問題；財政處、產發處及地政處均表示，社會處規畫的「社福產創共融園區」構想，在土地的使用上面沒有問題。

縣長楊文科說，他期待仁愛之家能像佛子園，能成為青銀共學、愛心市集、結合在地柿染的多世代園區，未來甚至可以考慮進一步發展開辦青銀共居的老人公寓、和身障社區。

縣長楊文科（前排左二）今天與相關單位前往閒置已久的縣立仁愛之家現勘。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（前排左二）今天與相關單位前往閒置已久的縣立仁愛之家現勘。記者陳斯穎／攝影

建築 BOT 新竹

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