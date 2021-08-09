苗縣民代搭奧運熱拚經濟 6600份雞排免費吃

台灣選手參加東京奧運創下有史以來佳績，苗栗縣議長鍾東錦號召多名民代免費發送6600份雞排與民眾同樂，也藉此提振小吃美食經濟，今天活動首日，吸引大批民眾「呷好康」。

鍾東錦指出，東京奧運昨天圓滿落幕，台灣選手獲2金4銀6銅佳績，其中高爾夫好手潘政琮拿下銅牌為台灣贏得首面奧運高爾夫球獎牌，為了幫國家慶功、與鄉親同樂，特別舉辦「大吉大栗、奪牌吃雞」活動，免費贈送雞排給民眾品嘗。

鍾東錦表示，此次出戰東京奧運國手有4人是苗栗子弟，除了潘政琮，還有自由車選手馮俊凱、桌球陳建安、高爾夫女將徐薇淩，還有擔任跆拳道比賽裁判的巫雨庭，能夠站上運動賽事最高殿堂，無論得獎與否都值得大家鼓勵。

鍾東錦說，最初是有感於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊餐飲、夜市小吃生意，許多業者面臨歇業危機，因此在奧運賽事登場前開便始籌劃這項活動，藉此鼓勵民眾持續關注體育、為選手加油，同時也能支持街頭巷尾銅板美食，活絡苗栗經濟。

活動訊息公布後，獲得副議長李文斌、縣議員林寶珠、孫素娥、韓茂賢、鄭碧玉、楊明燁、余文忠、張淑芬、鄭聚然、徐功凡、廖英利、陳碧華、張佳玲、張顧礫、鄭宗國、陳品安，以及苗栗市民代表會主席楊喬安、竹南鎮民代表會主席何秀綿等人掏腰包響應，雞排數量從原本300份，加碼暴增到6600份。

今天上午在苗栗市玉清宮前的活動記者會，啟動現炸雞排分送給民眾，縣長徐耀昌也贊助飲料，民眾開心吃免錢，雞排業者更是忙得不亦樂乎。

鍾東錦表示，為避免人潮群聚等候過久，採取先發放雞排券，每人限領1張，數量有限，領完為止，鄉親可依照領到雞排券的編號尾數，在期限內分流前往全縣16處參與活動之特約雞排店兌換，詳細資訊公布於臉書粉專。