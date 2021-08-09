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新竹縣6校半戶外球場全數完工 運動不再受天氣限制

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹東國中的半戶外球場已完工，學生開學後就可風雨無阻的運動，不必再受天候限制。圖／新竹縣政府提供
竹東國中的半戶外球場已完工，學生開學後就可風雨無阻的運動，不必再受天候限制。圖／新竹縣政府提供

為讓學生運動不受氣侯限制，新竹縣政府積極爭取中央經費，興建風雨無阻的活動場所，獲教育部補助5340萬元，在6所學校新建風雨球場，目前已全數完工，其中，屬於丘陵地形的竹東國中，半戶外球場可遠眺青山，屋頂設計以崎嶇山形屋頂造型呼應遠處山形意象，並搭配遮陽格柵來襯托立面視覺感受。

教育處表示，之前新竹縣已建置中興國小、東興國中、東興國小、寶山國中、新豐國小、新樂國小、尖石國中等7校的「風雨球場」，學校體育課程不受烈日、下雨影響，廣受師生歡迎，因此後續又規畫了6所學校的半戶外球場。

這6學校分別是竹東國中、自強國中、峨眉國小、精華國中、華興國小和錦山國小，每校各各890萬元，7月底已全數新建完成，讓學生在開學後就有嶄新的風雨球場可使用，風雨無阻的運動，不必再受天候限制。

竹東國中校長徐華助表示，緣於綠建築概念興蓋的半戶外球場，既經濟又滅少耗能，並可結合運動與集會功能，強化健康運動精神，未來疫情趨緩後將開放與社區共享。

新竹 綠建築 教育部

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