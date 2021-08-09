竹縣推「義民祭影音書」邀親子共讀 8月9日上線

新竹縣的褒忠亭義民節祭典已傳承超過180年歷史，也是客家族群最為重視的慶典活動，受疫情影響，今年部分活動改為線上辦理，首場線上活動「義民祭影音書」8月9日將在「竹縣go藝思」粉絲專頁登場，也希望透過網路吸引年輕族群共同來認識義民祭，感受豐厚的義民信仰文化底蘊。

新竹縣政府文化局長李安妤表示，褒忠亭義民節祭典不僅榮獲文化部指定為國家重要民俗，也被客委會列為「客庄12大節慶」之一，縣府每年都會舉辦系列活動，教育傳承、深化學子對義民信仰的認識，並吸引更多年輕世代參與客家文化，增進社會大眾對義民祭典特色活動的認識以及對義民文化的認同。

今年適逢枋寮庄（本庄）輪值，也是新埔褒忠義民廟創建第233周年，「義魄千秋2021全國義民祭在新竹縣」系列活動，包括義民祭影音書、線上講堂、義民勇士召集令、義民老照片．心記憶、畫話義民祭著色線上徵集、義民祭禮儀薪傳培訓（枋寮聯庄祭典區國小學童）、義民爺祭祀大典直播、義民文化客語故事劇、義民祭祭典文化節目製播、「愛鄉愛土．義民後生」客語講古打擂台等。

其中，義民祭影音書將由新竹縣公共圖書館故事媽媽，以客語、歌謠、客家小詩等方式，帶領大小朋友輕鬆感受傳統民俗文化以及客家硬頸精神，自8月9日至23日，每周一中午12點準時上線，故事內容有義民爺爺說故事，介紹義民故事的由來、阿太个願望，描述故事主角為了祭典準備不同凡響又讓人驚豔的創意神豬、向鬼王下戰帖等，讓大小朋友宅在家暢遊繪本樂園，享受親子共讀好時光。

更多「義魄千秋 2021全國義民祭在新竹縣」相關訊息，可上新竹縣政府文化局官網查詢。